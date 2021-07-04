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عواقب وخيمة لسلالة دلتا على الأمعاء والجهاز الهضمي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدّت الطبيبة الروسية زهرة بافلوفا التأثير الكبير الذي تتركه بسلالة كورونا “دلتا” على الأمعاء والجهاز الهضمي.

وأشارت الطبيبة الروسية إلى أنّ الجهاز الهضمي يعدّ من الحلقات الضعيفة في الجسم، ويبدي رد فعل على الإصابة، وذلك بسبب وجود 80% من أنسجة الجهاز المناعي فيه.

وقالت إنّ العام الماضي شهد معاناة عدد من الأشخاص من مشاكل معوية بعد إصابتهم بفيروس كورونا، وأوضحت بأنّ عددهم كان أقل بكثير من الأشخاص الذين فقدوا حاستي الشم والذوق.

وأكدّت الطبيبة الروسية بأنّ الإصابة بسلالة دلتا تترك تأثيراً على السمع، وتؤدي لحدوث ضعف في السمع.

يذكر أنّ سلالة دلتا ظهرت في الهند ومنها انتشرت في كافة أنحاء العالم، وتتميز هذه السلالة بسرعة انتشارها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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