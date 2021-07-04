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آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دحضت الصحة المصرية الشائعات التي انتشرت مؤخراً، والتي تحدثت عن تراجع صحة الفنانة دلال عبد العزيز.

وقال أحد الأطباء المشرفين على علاجها بأنّ الفنانة المصرية لا تزال بحاجة للأوكسجين الذي تأخذه بطرق إمداد التنفس الاصطناعي، وليس من خلال أنبوبة حنجرية.

وأكدّ الطبيب بأنّ الحالة الصحية للفنانة القديرة مستقرة، وبأنّها تتماثل للشفاء ولكن ببطء.

وكانت دلال عبد العزيز قد أصيبت بالفيروس بعد انتهائها من تصوير مسلسل ملوك الجدعنة، وأثناء تصويرها مسلسل عالم موازي.

يذكر أنّ ابنتها دنيا سمير غانم كانت أول من أصيبت بالمرض ونقلته لعائلتها الأمر الذي أدى لوفاة والدها الفنانة سمير غانم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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