واتساب يختبر ميزة حذف الصور والفيديوهات بمجرد فتحها لمرة واحدة فقط

بالطبع وكما تعلمون أن واتساب يحتوي على ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء والتي من شأنها أن تهتم بحذف الرسائل المرسلة تلقائياً بمجرد أن يشاهدها المتلقي، ولكن للتذكير، هذه الميزة لها حد زمني مسموح حتى 7 أيام. ولكن البعض منا قد يرى أن 7 أيام هي فترة زمنية طويلة جداً.

ولهذا السبب قررت شركة فيسبوك أن تقتبس ميزة في غاية الأهمية متواجدة بالفعل على تطبيق سناب شات، ألا وهي حذف الصور ومقاطع الفيديو بمجرد أن يتم فتحها مرة واحدة فقط.

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بالتأكيد هي ميزة رائعة ومتواجدة بالفعل في تطبيقات المراسلة الأخرى مثل تيليجرام. فبمجرد وضع علامة صح أمام الرسالة على أنها تم فتحها، فلن يكون ممكناً رؤيتها مرة ثانية. هي مفيدة جداً إذا كنت تريد الحفاظ على خصوصية رسائلك. لا تزال الميزة قيد الاختبار، ومن المتوقع أن جميع المستخدمين المُسجلين في التطبيق التجريبي من استخدام هذه الميزة.

أما بالنسبة لبقية المستخدمين، فسيضطرون على الانتظار لفترة زمنية أطول حتى يتم طرحها. والآن تعالوا بنا نستعرض لكم كيفية عمل هذه الخاصية الجديدة في المستقبل.

كيفية إرسال صور وفيديوهات على واتساب يمكن فتحها لمرة واحدة فقط

أولاً ينبغي أن تقوم بتحديث تطبيق الواتساب إلى إصدار واتساب بيتا. وبعد ذلك توجه إلى صفحة الدردشة مع أي صديق. والآن قم بإضافة الوسائط مثل الصور أو مقاطع الفيديو عن طريق النقر على أيقونة المرفقات بجانب شريط الكتابة. وعلى الفور ستجد أمام شريط الكتابة أيقونة دائرية مُرقمة برقم 1 وكل ما عليك فعله أن تقوم بالنقر عليها من أجل تفعيلها مع جهة الاتصال تلك.

وهذا كل شيء، يمكنك الآن إرسال صورة أو مقطع فيديو إلى جهة الاتصال وسيكون قادراً على رؤيتها مرة واحدة فقط ثم سيتم حذفها تلقائياً. جدير بالذكر أنك ستحصل أيضاً على إشعار يفيد بأن جهة الاتصال قامت بفتح الملف الذي أرسلته. على كل حال لا يسعنا سوى الانتظار لتجربة هذه الميزة الرائعة بمجرد وصولها على تطبيق واتساب الخاص بالجمهور.