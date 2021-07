الصين تُطلق قمراً صناعياً الأول من نوعه للأرصاد الجوية

أطلقت الصين، قمرا صناعيا جديدا إلى المدار المخطط من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية بشمال غربي الصين، صباح اليوم الاثنين.

وأفادت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء، بأن القمر الصناعي فنغيون-3 إي (إف واي-3 إي) أطلق على متن الصاروخ الحامل لونغ مارش-4 سي في الساعة 7:28 صباحا (بتوقيت بكين)، وهذه المهمة الـ377 للصواريخ الحاملة من سلسلة لونغ مارش.

وسيكون القمر الصناعي الجديد المزود بـ11 حمولة للاستشعار عن بعد أول قمر صناعي للأرصاد الجوية في العالم للخدمة المدنية في مدار الفجر والغسق.

ويبلغ عمر القمر المصمم 8 سنوات وسيحصل بشكل أساسي على درجة حرارة الغلاف الجوي والرطوبة ومعلمات الأرصاد الجوية الأخرى لتطبيقات التنبؤ العددي وتحسين قدرة الصين على التنبؤ الجوي.

كما سيرصد أيضا غطاء الثلج والجليد في العالم ودرجة حرارة سطح البحر والكوارث الطبيعية والبيئة للاستجابة الأفضل للتغير المناخي والوقاية من كوارث الأرصاد الجوية والتخفيف منها.

وبالإضافة إلى ذلك، سيرصد القمر الصناعي البيئة الشمسية والفضائية وتأثيراتها فضلا عن بيانات الغلاف الأيوني لتلبية حاجات التنبؤ الجوي الفضائي وخدمات الدعم ، وفقا لوكالة الأنباء الصينية “شينخوا”.

وتم تطوير القمر الصناعي والصاروخ من قِبل أكاديمية شانغهاي لتكنولوجيا الرحلات الفضائية، والتي تعمل تحت إشراف الشركة الصينية لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.

