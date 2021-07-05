هل هناك طريقة لتجاوز الــ FRP باجهزة الاندرويد

FRP هي اختصار لعبارة Factory Reset Protection والتي تعني حماية إعادة ضبط المصنع وقررت كل من شركتي آبل وجوجل بوضع بروتوكول حماية إعادة ضبط المصنع على أمل مكافحة الأنشطة الاحتيالية التي تسعى إلى تقويض خيارات ضبط المصنع.

ولكن بالرغم من ذلك ثبت بروتوكول FRP أنه بمثابة معضلة لا يمكن حلها بسهولة بالنسبة للأشخاص الذين نسوا تفاصيل الدخول الخاصة بهم، لدرجة أنهم يضطرون أحياناً إلى استخدام هواتف أخرى بسبب عدم القدرة على استخدام هواتفهم بشكل طبيعي.

ولهذا السبب حاول المطورون إيجاد بعض الحلول البديلة التي تساعد على تخطي حماية FRP لهواتف الأندرويد وسوف نستعرض لكم الآن طريقة بسيطة جداً سوف تساعدكم في استعادة هواتفكم بطريقة بسيطة.

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ما هو بروتوكول FRP بالضبط؟

الأمر في غاية البساطة، فلو كنتم تتذكرون قديماً، قبل نظام أندرويد 5.1 كان من السهل جداً سرقة أي هاتف أندرويد ثم إعادة ضبط المصنع عليه وبهذا الشكل أصبح الهاتف ملكاً للسارق ويستطيع استخدامه بشكل طبيعي جداً. ولكن جوجل لم تعد بهذه الدرجة من السذاجة.

حيث استطاع بروتوكول FRP تغيير قواعد اللعبة بشكل كبير، وأصبح من الصعب القدرة على إعادة ضبط المصنع للهاتف في حالة سرقته إلا بعد الحصول على بيانات اعتماد دخول حساب جوجل، وهو أمر سيكون في غاية الصعوبة على السارقة.

جدير بالذكر أنه يتم تفعيل وضع حماية FRP بشكل تلقائي على أي هاتف أندرويد بمجرد تسجيل الدخول إلى حساب جوجل، والطريقة الوحيدة للتخلص من هذه الحماية هي إزالة حساب جوجل من الهاتف الذي تمت مزامنة الحساب عليه. ولكن ماذا تفعل لو كنت نسيت بيانات حساب جوجل الخاص بك وتريد عمل إعادة ضبط المصنع، باختصار – كيف تتمكن من تجاوز حماية الــ FRP على أي هاتف أندرويد؟

كيف تتمكن من تجاوز حماية FRP؟

من خلال استعادة حساب جوجل على جهاز أخر

الطريقة الأولى هي الطريقة السلمية والصحيحة التي ينبغي اتباعها عندما تحتاج لعمل إعادة ضبط المصنع على هاتفك الاندرويد. وهي أن تقوم باستعادة حساب جوجل الخاص بك على أي جهاز أخر. يمكنك ببساطة استخدام كمبيوتر أو هاتف أخر لتعيين بيانات الدخول من جديدة الخاصة بحساب جيميل الخاص بك.

وسوف ترسل لك جوجل رمز التحقق حتى تتمكن من تعيين كلمة مرور جديدة لحساب جوجل الخاص بك. جدير بالذكر أن الأمر قد يستغرق 24 ساعة كحد أقصى حتى يتم مزامنة كلمة المرور الجديدة مع حساب جوجل الخاص بك على جميع أجهزتك الشخصية، ولذلك يجب أن تحتفظ بالهاتف الذي تريد إعادة تعيينه وتتركه متصل بشبكة الإنترنت طول الوقت.

بمجرد أن تتمكن من إعادة تعيين كلمة مرور جديدة لحساب جوجل الخاص بك، فأنت الآن على استعداد لعمل إعادة ضبط المصنع لهاتفك. وبهذا الشكل أنت أتممت المهمة دون تجاوز حماية FRP.

تجاوز حماية FRP بمساعدة أدوات خارجية

في الواقع جوجل ليست ساذجة، فهي تترك لك العديد من الاحتمالات لكي تتمكن من استعادة حساب بريدك الإلكتروني على جوجل وبعد ذلك يكون لديك القدرة على إعادة تعيين الهاتف بشكل قانوني وسليم. ولكن إذا كنت – لسبب أو لآخر – غير قادر على استعادة بريدك الإلكتروني وغير قادر على إعادة ضبط المصنع للهاتف، فالحل الوحيد هو استخدام الأدوات والحلول الخارجية مثل أداة iMyFone LockWiper أو Tenorshare 4uKey.

الخطوة الأولى قم بتنزيل أداة Tenorshare 4uKey على جهاز الكمبيوتر ثم قم بتثبيت الأداة وتوصيل هاتفك بالكمبيوتر عن طريق كابل الــ USB. ستجد نفسك أمام خيارين اثنين، قم بالنقر فوق خيار “Remove Google Lock (FRP)” ولكن وجب التنويه على ضرورة شحن الهاتف حتى 50% كحد أدنى قبل تنفيذ العملية.

ستجد في الخطوة التالية فقرة تحذيرية تنبهك بشأن ما تتطلبه هذه العملية وإذا كنت موافق على شروط الأداة قم بالنقر فوق Start.

في الخطوة التي ستأتي بعد ذلك ينبغي أن تختار منها اسم الشركة المصنعة للهاتف وبعد ذلك تبحث عن طراز هاتفك بالتحديد. واتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة من أجل وضع الهاتف في وضع الاسترداد.

الخطوة التالية هي الخطوة الأكثر أهمية لأنها تتطلب معلومات إضافية حول هاتفك بالتحديد. سوف تُظهر لك الأداة نافذة ينبغي أن تكتب فيها تفاصيل حول هاتفك الاندرويد. يجب أن تُدخل معلومات PDA وبيانات البلد بشكل صحيح، وإذا اتضح أن المعلومات على النحو الأمثل سوف تكتمل أداة Tenorshare 4uKey الخطوة التالية من تلقاء نفسها.

بعد ذلك ينبغي أن تضع الهاتف في وضع Download Mode أو وضع التنزيل من أجل تحميل بعض البيانات على هاتفك الاندرويد لتخطي وكسر حماية FPR. فقط اتبع الإرشادات التي تظهر أمامك على الشاشة من أجل وضع الهاتف في وضع التنزيل. للأسف هذه الإعدادات تختلف من هاتف إلى أخر وينبغي أن تتبع الإرشادات الموضحة لهاتفك بالضبط كما تظهر أمامك.

بعد أن أصبح هاتفك جاهزاً في وضع التنزيل ستقوم الأداة بتنزيل حزمة من البيانات والبرامج الثابتة. فقط كل ما عليك فعله هو الانتظار حتى تكتمل عملية التنزيل.

بعد ذلك ستضطر أن تضع هاتفك في وضع الاسترداد مرة أخرى وستظهر لك الخطوات أمامك على الشاشة مثل المرة السابقة بالضبط. وبمجرد دخول الهاتف في وضع الاسترداد ستكون أمامك إمكانية النقر على التالي وتبدأ على الفور في عمل إعادة ضبط المصنع للهاتف.

هذه هي الخطوة النهائية، وليس مطلوب منك فعل أي شيء سوى الانتظار أمام الشاشة حتى تكتمل عملية كسر حماية FPR وإعادة ضبط المصنع للهاتف. بمجرد الانتهاء سوف تظهر لك رسالة تؤكد لك بأنه تم إعادة ضبط المصنع للهاتف وإزالة حساب جوجل.