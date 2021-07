أغنى رجل في العالم يستقيل من منصبه في شركة «أمازون»

يترك أغنى رجل في العالم جيف بيزوس، خلفه إرثا دائما بعد تحويل شركة “أمازون” من بائع كتب متواضع عبر الإنترنت إلى واحدة من أقوى الشركات في العالم، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه لبدء مسيرة مهنية جديدة.

ومن المقرر أن يسلم بيزوس، البالغ من العمر 57 عاما، والذي يمتلك ثروة صافية بقيمة 203 مليارات دولار، منصب الرئيس التنفيذي لشركة “أمازون”، اليوم الاثنين، إلى آندي جاسي ويوجه انتباهه إلى شركته الخاصة لاستكشاف الفضاء والعمل الخيري ومساعٍ أخرى، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس”.

ومع ذلك، سيحتفظ بيزوس بدور رئيسي عضو بالمجلس التنفيذي لشركة التكنولوجيا والتجارة الإلكترونية العملاقة التي أسسها قبل 27 عاما وأحدثت ثورة في عالم التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا.

ويأتي التحول بعد سلسلة مذهلة من الإنجازات لشركة “أمازون”، والتي جذبت الانتباه لابتكاراتها. لكن تم تشويه سمعة الشركة أيضا بسبب الممارسات التجارية التي سحقت المنافسين وأثارت مخاوف بشأن المعاملة التي تتلقاها القوة العاملة التي تزيد على مليون عامل.

وقال داريل ويست، الزميل في مركز الابتكار التكنولوجي التابع لمعهد “بروكينغز”: “كان بيزوس رائدا تحويليا في بيع الكتب، وسوق التجزئة، والحوسبة السحابية، والتوصيل للمنازل”.

وأضاف: “لقد كان رائدا قدم العديد من وسائل الراحة التي يعتبرها الناس أمرا مفروغا منه، مثل الذهاب إلى متجر عبر الإنترنت وطلب شيء ما وتسليمه إلى منزلك في اليوم التالي. يدين قطاع التجارة الإلكترونية بأكمله بالعديد من ابتكاراته لهذا الفرد”.

وبدأ بيزوس أعمال “أمازون” في مرآبه، عندما كان يحزم الطلبات بنفسه وينقلها إلى مكتب البريد. اليوم، تبلغ قيمة “أمازون” السوقية أكثر من 1.7 تريليون دولار.

وسجلت الشركة إيرادات سنوية لعام 2020 بقيمة 386 مليار دولار من العمليات في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية ومحلات البقالة والذكاء الاصطناعي وتدفق الوسائط والمزيد.

وفي عام 2004، سافر جيف بيزوس ومستشاره الفني كولين بريار معًا إلى مدينة تاكوما، جنوب سياتل في ولاية واشنطن، وكانت أمازون في ذلك الوقت شركة تقيم بمليارات الدولارات، ومع ذلك، فقد توجهوا إلى مركز خدمات العملاء في أمازون حيث كانوا يقضون يومين كوكلاء للخدمة.

ويقول بريار: “كان جيف يتلقى المكالمات بنفسه بالفعل”. ويتذكر أن شكوى على منتج واحد على وجه الخصوص استمرت في الظهور.

ويضيف: “اتسعت عيون جيف حينها”، بحسب ما نقله موقع BBC.

كوان بيزوس محبطًا، من الواضح أنه كان هناك خطأ ما في المنتج، لكن لم يتم إصلاحه. في وقت لاحق من ذلك اليوم، أرسل بريدًا إلكترونيًا يطلب طرقًا أكثر فاعلية للإبلاغ عن المنتجات المعيبة.

واليوم الاثنين، يتنحى بيزوس عن أمازون، بالضبط بعد 27 عامًا من تأسيسها.

وخلال ذلك الوقت، طور سلسلة من مبادئ القيادة غير العادية، التي يجادل البعض بأنها العمود الفقري لنجاحه. وعند الحديث إلى أي شخص سبق له العمل في أمازون، لن تضطر إلى الانتظار طويلاً قبل أن تسمع عبارة “هوس العملاء”.

وبالنسبة لبيزوس، كان الربح طموحًا طويل الأمد،ولكي تكون الشركة ناجحة، يجب أن يكون لديها عملاء سعداء.. بأي ثمن تقريبًا.

وأسس بيزوس شركة “أمازون” عام 1993 مع زوجته السابقة ماكنزي، وأصبح أغنى رجل في العالم بثروة صافية قدرها 185 مليار دولار.

