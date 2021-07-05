قراصنة يطالبون بفدية 70 مليون دولار مقابل استعادة البيانات

طالب قراصنة يُشتبه في أنهم وراء هجوم ابتزاز جماعي أثّر على مئات الشركات في جميع أنحاء العالم، في وقت متأخر من يوم الأحد، بمبلغ 70 مليون دولار، مقابل استعادة البيانات التي يحتفظون بها .

تم نشر الطلب على مدونة تستخدم عادةً من قبل عصابة REvil للجرائم الإلكترونية، وهي مجموعة مرتبطة بروسيا وتُعد من بين أكثر المجرمين الإلكترونيين انتشارًا في العالم.

تتمتع العصابة بهيكل تابع، مما يجعل من الصعب أحيانًا تحديد من يتحدث نيابة عن المتسللين ، لكن ألان ليسكا من شركة الأمن السيبراني Recorded Future قال إن الرسالة جاءت “بشكل شبه مؤكد” من قيادة REvil الأساسية.

ولم ترد الجماعة على محاولة “رويترز” للوصول إليها للتعليق على هذا التطور.

كان هجوم، الذي نفذته المجموعة يوم الجمعة ، من بين أكثر الهجمات دراماتيكية في سلسلة من عمليات الاختراق التي جذبت الانتباه بشكل متزايد.

اقتحمت العصابة شركة Kaseya لتكنولوجيا المعلومات ومقرها ميامي ، واستخدمت هذا التسلل في اختراق بيانات بعض عملائها ، مما أدى إلى سلسلة من ردود الفعل التي شلّت بسرعة أجهزة الكمبيوتر لمئات الشركات في جميع أنحاء العالم.

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