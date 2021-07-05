الرئيس التنفيذي لشركة كوالكم يؤكد: قادرين على هزيمة شريحة Apple M1

وكما تعلمون أن شركة آبل تمكنت لأول مرة من تطوير شريحة معالجة مركزية خاصة بحواسيبها المحمولة “Apple M1 ” في نهاية عام 2020 والمستندة على بنية معمارية ARM. شريحة Apple M1 استطاعت أن توفر عمر بطارية أطول ومزايا عديدة على صعيد مستوى الأداء لدرجة أنها تفوقت بفارق ملحوظ عن جميع شرائح المعالجة الخاصة بالمنافسين أمثال إنتل وكوالكم.

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ولكن يبدو أن الرئيس التنفيذي لشركة كوالكم، كريستيانو آمون، لديه رأي أخر حول هذا الموضوع. فهو غير واثق من أن شركته قادرة على منافسة شريحة Apple M1 فحسب، وإنما واثق من القدرة على هزيمتها أيضاً. وهذا يعني أننا على مشارف رؤية قوة صاروخية على صعيد مستوى الأداء في الجيل القادم من أجهزة الحواسيب المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز.

كيف ستتمكن كوالكم من هزيمة شريحة Apple M1؟



جدير بالذكر أن كريستيانو آمون هو الوجه الجديد لشركة كوالكم، لذا فمن المنطقي أن يقدم العديد من الوعود الرائعة ومن الضروري أن يلتزم بالإيفاء بها. فبدلاً من الاعتماد على ARM من أجل التفوق على آبل قررت شركة كوالكم الاعتماد على مجموعة من المهندسين السابقين لشركة آبل.

وتصرح شركة كوالكم أنها تمكنت من الاستحواذ على مجموعة مهندسي آبل من خلال عملية تبادل مع شركة Nuvia حيث المكان الرئيسي الذي تمكنت فيه مهندسي آبل من تطوير شريحة M1 لأول مرة. وتقول شركة كوالكم أنها ستكون مستعدة على بيع شرائح المعالجة الجديدة المبنية على تصميمات مهندسي شركة Nuvia في وقت مبكر من عام 2022.

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وجب التنويه على أن رحيل مؤسسي Nuvia من آبل في عام 2019 كان أمراً مثيراً للجدل. قالوا أنهم تركوا شركة آبل لكي يتمكنوا من تصميم شرائح معالجة جديدة قادرة على منافسة كل من AMD وإنتل في سوق الحواسيب المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمول.

وكانت آبل قد رفعت دعوى قضائية ضدهم مدعية فيها بأن المؤسسين أخذو تقنية Apple الخاصة. ظل النزاع لفترة طويلة من الزمن وحتى بعد استحواذ كوالكم على Nuvia. بغض النظر عن النية الأصلية، إلا أنه من المتوقع أن نسمع أخبار جديدة حول شرائح كوالكم الجديدة بعد عام من الآن.