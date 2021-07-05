ناصيف زيتون يعلن عن حفل عيد الأضحى في العراق

كشف الفنان السوري ناصيف زيتون عن موعد حفلته التي سيقيمها في مدينة أربيل العراقية بمناسبة عيد الأضحى.

و طلب الفنان الشاب من خلال منشورٍ على حسابه الرسمي في موقع إنستجرام من عشاقه في العراق ملاقاته يوم 23 يوليو الجاري في حفلٍ فني سيقام في قاعة الحلم أوريف في مدينة أربيل.

وأكدّ الفنان السوري بأنّ الحفل سيقام وسط إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وحظي منشور ناصيف زيتون بتفاعل كبير من جمهوره في العراق، الذين أبدوا سعادتهم بقدومه لمدينة أربيل الواقعة في إقليم كردستان العراق.

يذكر أنّ الفنان السوري حقق نجاحاً كبيراً بأغنيته أوقات التي كانت تتر مسلسل للموت، حيث تجاوز عدد مشاهداتها 14 مليون و750 ألف مشاهدة على قناته الرسمية في موقع يوتيوب.

وأغنية أوقات من تأليف مازن طاهر، ألحان أحمد بركات، وتوزيع عمر صباغ.

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