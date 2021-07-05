آبل تطلق النسخة التجريبية من نظام التشغيل IOS 15

طرحت شركة آبل الأمريكية النسخة التجريبية من نظام التشغيل IOS 15، وأكدّت إمكانية تحميل النسخة واستخدامها الآن وبشكلٍ مجاني قبل موعد طرحها الرسمي في الخريف القادم.

وحذر مجموعة من الخبراء الأمنيون من استخدام النسخة التجريبية، وقالوا إنّ النسخ التجريبية تحتوي على عدد من الثغرات.

وكانت الشركة الأمريكية قد وضعت مجموعة من الملاحظات الجانبية حددت من خلالها الثغرات الموجودة في النظام التجريبي، مؤكدّة في الوقت ذاته إمكانية ظهور ثغرات أخرى أثناء استخدام نظام التشغيل.

ودعا الخبراء الأمنيون الأشخاص الراغبين بتجريب النسخة التجريبية بتحميلها على جهاز احتياطي لكي يحموا أنفسهم من الثغرات الموجودة فيها.

يذكر أنّ آبل أكدّت إمكانية إعادة ضبط الجهاز ليعمل بالنسخة الحالية في حال وجد المستخدم مشاكل بالنسخة التجريبية.

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