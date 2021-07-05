مسابقة أكل تمنح أمريكي لقب أعظم رياضي بالتاريخ

نال الأمريكي جوي تشيستنت لقب أعظم رياضي في التاريخ بعدما استطاع تناول 76 شطيرة نقانق خلال 10 دقائق فقط، محطماً الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسمه بـ75 شطيرة.

وشارك الرجل الذي يعيش في مدينة ويستفليد في ولاية إنديانا في الدورة 14 من مسابقة ناثان الشهيرة لتناول النقانق، وأظهر تفوقاً على جميع المتسابقين منذ بداية المسابقة.

وعبّر جوي عن سعادته بهذا الإنجاز، وشكر الجمهور الذي حضر المسابقة التي أقيمت هذا العام في أحد ملاعب البيسبول هذا العام، عوضاً عن مكانها الأساسي أمام متجر ناثان وحضرها حوالي 5000 متفرج.

يذكر أن المطعم أقام مسابقة أخرى للسيدات تزامنت مع مسابقة الرجال ظفرت فيها ميشيل ليسو التي تمكنت من تناول حوالي 31 شطيرة بزيادة 7 شطائر عن أقرب منافساتها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية