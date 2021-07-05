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مسابقة أكل تمنح أمريكي لقب أعظم رياضي بالتاريخ

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نال الأمريكي جوي تشيستنت لقب أعظم رياضي في التاريخ بعدما استطاع تناول 76 شطيرة نقانق خلال 10 دقائق فقط، محطماً الرقم القياسي السابق الذي كان مسجلاً باسمه بـ75 شطيرة.

وشارك الرجل الذي يعيش في مدينة ويستفليد في ولاية إنديانا في الدورة 14 من مسابقة ناثان الشهيرة لتناول النقانق، وأظهر تفوقاً على جميع المتسابقين منذ بداية المسابقة.

وعبّر جوي عن سعادته بهذا الإنجاز، وشكر الجمهور الذي حضر المسابقة التي أقيمت هذا العام في أحد ملاعب البيسبول هذا العام، عوضاً عن مكانها الأساسي أمام متجر ناثان وحضرها حوالي 5000 متفرج.

يذكر أن المطعم أقام مسابقة أخرى للسيدات تزامنت مع مسابقة الرجال ظفرت فيها ميشيل ليسو التي تمكنت من تناول حوالي 31 شطيرة بزيادة 7 شطائر عن أقرب منافساتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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