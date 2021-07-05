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صابر الرباعي يستعد لإطلاق أغنية مشتركة مع سعد المجرد

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشر الفنان التونسي صابر الرباعي على حسابه الرسمي في موقع تويتر تغريدة شوق من خلالها جمهوره لأغنيته الجديدة المشتركة مع الفنان سعد المجرد والتي ستحمل اسم السهرة صباحي.

وظهر النجم التونسي في مقطع الفيديو الذي أرفقه بالتغريدة وهو يردد مع ريدوان كلمات الأغنية الجديدة، وعلّق على الفيديو بالقول انتظروا أجمد أغنية في الصيف السهرة صباحي.

وحظيت التغريدة بإعجاب عشاق النجم التونسي الذين أبدوا شوقهم لسماعها.

وكان الفنان التونسي قد أعلن قبل عدة أسابيع عن تعاون يجمعه بالفنان المغربي سعد المجرد والموزع ريدوان.

يذكر أنّ صابر الرباعي أطلق مؤخراً أغنية المعطف من كلمات كريم العراقي وألحان الموسيقار طلال، ويستعد حالياً لطرح ألبوم يحتوي على أغاني باللهجة التونسية والمصرية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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