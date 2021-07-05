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جديد أوبو.. هاتف بـ4 كاميرات ومواصفات مميزة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة أوبو الصينية عن استعدادها لطرح هاتف جديد ب4 كاميرات ومواصفات مميزة ستي، ستطلق عليه Oppo Reno6 Z.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensty من ميديا تيك، ونظام تشغيل أندرويد.

وزودت الشركة الصينية الهاتف الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة، ودقة عرض Full HD، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 32 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 256 غيغا بايت قابلة للزيادة من خلال تركيب كرت ذاكرة خارجي، في حين ستأتي الذاكرة العشوائية بسعة 8 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4310 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات، ومستشعر للبصمات.

يذكر أنّ أوبو لم تكشف عن سعر الهاتف الذي ستطرحه في الأسواق العالمية يوم 21 يوليو الجاري.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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