غوغل تطلق أداة باللغة العربية للأنشطة التجارية

طرحت شركة غوغل الأمريكية أداة جديد للأنشطة التجارية باللغتين العربية والإنجليزية أطلقت عليها Grow my Store.

وقالت الشركة الأمريكية إنّ الأداة ستكون مجانية، وستساعد الأنشطة التجارية على تحسين تجربة التسوق على مواقعها الإلكترونية، بهدف جذب عدد كبير من العملاء، وتشجيعهم على إجراء العديد من عمليات الشراء.

وأكدّت غوغل بأنّ بائع التجزئة يحتاج لإدخال عنوان URL الخاص بالموقع الإلكتروني لنشاطهم التجاري من أجل الحصول على تقرير تقييمي مخصص، والاطلاع على المعايير المتبعة في مجال عملهم، وأهم المؤشرات المتعلقة بحركة الزيارة لموقعهم.

كما ستقدم الخدمة نصائح لتحسين التقييم واقتراحات مخصصة بحسب السوق تستند إلى إحصاءات محلية من أبحاث داخلية.

يذكر أنّ هذه الأداة جاءت كجزء من مبادرة انطلق مع غوغل والتي تهدف إلى تسريع وتيرة الانتعاش الاقتصادي.

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