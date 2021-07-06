الوسط الفني المصري يفقد الفنانة سحر كامل

فقد الوسط الفني المصري الفنانة سحر كامل التي توفيت صباح اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعلن الفنان المصري محمد علي زرق وفاة النجمة المصرية من خلال منشورٍ عبر حسابه الرسمي في موقع فيس بوك قال فيه: توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول من ساعدتني لأكون ممثلاً.

وتعدّ الفنانة الراحلة واحدة من أهم الفنانات في الدراما المصرية، بدأت مسيرتها الفنية عام 1979 في فيلم الباحثة، واشتهرت بالجملة المضحكة الشهيرة: الله وأنا مالي يا لمبي.

يذكر أنّ النجمة الراحلة قدّمت خلال مسيرتها الفنية أكثر من 70 عملاً أبرزها الناظر، جاءنا البيان التالي، إتش دبور، حاحا وتفاحة، وغيرها من الأعمال.

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