قطة أفريقية مرعبة تباغت امرأة من أتلانتا.. على فراشها

استيقظت امرأة من أتلانتا على مفاجأة عندما قفزت قطة، لم تكن لها، على سريرها.

لقد صُدمت أكثر عندما اكتشفت أن القطة كانت غريبة وموطنها أفريقيا.

قالت كريستين فرانك، التي تعيش في حي بروكهافن ، لشبكة CNN إن القطة جاءت إلى المنزل بعد فترة وجيزة من أخذ زوجها كلبها للخارج، تاركًا الباب مفتوحًا.

قالت فرانك إن القطة كانت على بعد 6 بوصات من وجهها، لقد أخافتها وأوقعتها من فوق الفراش.

وأضافت: هذه ليست قطة منزلية عادية. لا أعرف ما هذا، لكنني مرعوبة.

وأوضحت أنها خرجت ببطء من الغرفة وفتح زوجها باب غرفة النوم الذي أدى إلى الخارج، مما سمح للقط بمغادرة المنزل.

وكشفت أنها اتصلت بقسم مراقبة الحيوانات، الذي طلب منها الاتصال بإدارة الموارد الطبيعية، التي تحقق في الواقعة حاليًا.

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