عمال البناء حضروا لمنزلها بالخطأ لأعمال التجديد.. فتركتهم يعملون

انتشرت مقاطع فيديو لامرأة تدعى كلوي فونتين كشفت أن مجموعة من البنائين ظهروا في منزلها دون سابق إنذار، وبدأوا في تجديد حديقتها الخلفية، رغم أنها ليس لديها أي علم بذلك.

قامت صاحبة المنزل بتوثيق هذه الأحداق عبر “تيك توك”، مؤكدة أنها ظلّت تراقب هذه الأعمال البنائية التي لم تطلبها على الإطلاق..

كانت كلوي فاونتن مسترخية في المنزل عندما ظهر رجال العمل بشاحنة ضخمة مليئة بالحجارة، لكن وبينما كان المتوقّع منها أن تركض للخارج وتوقف هذه الأعمال التي بدأت على الفور داخل منزلها، فإنها لم تقل شيئًا.

وشاركت “كلوي” سلسلة من المقاطع ، من اللحظة التي ظهر فيها عمال البناء، حتى قاموا بأعمالهم، وأكدت أنها ليست لديها أي فكرة عما يفعلونه لكنها مستعدة للمفاجأة.

وفي أحد هذه المقاطع، قالت “كلوي”: “حسنًا، إنهم في المنزل الخطأ لكنني لن أوقفهم لأنني أرغب في الحصول على خرسانة مجانية، أيًا كان ما يبنونه.

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