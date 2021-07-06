جدة تعتذر لمعلم حفيدتها بسبب “شكلها غير المألوف”

كتبت الجدة لويزا جاكسون رسالة اعتذار للمعلم بعد أن تركت حفيدة تبدو مثل “جروشو ماركس”، الكوميديان والنجم السينمائي والتلفزيوني الأمريكي الشهير.

جاء ذلك بعدما رتبت لويزا جاكسون لمساعدة ابنتها، إيمي، من خلال اصطحاب حفيدتها إلى المدرسة.

كانت الجدة، التي لديها ثلاثة أحفاد آخرين، تساعد الطفلة فيبي الصغيرة في الاستعداد في الصباح حتى يتمكنوا من مغادرة المنزل.

وأرسلت التلميذة التي تبلغ من العمر ست سنوات لتنظيف أسنانها، ولكن عندما كانت تلعب في الطابق السفلي، كان لديها أكثر مما هو متوقع للتباهي به.

صُدمت الجدة، البالغة من العمر 59 عامًا، لرؤية أن الطفلة الصغيرة تمكنت من وضع يديها على قلم تحديد أثناء صعودها وقررت رسم حواجب سوداء كثيفة، مما جعلها تبدو مثل “جروشو ماركس”.

تدعي لويزا أنها أمضت عشر دقائق كاملة في محاولة إزالة القلم من وجه فيبي، دون أن يحالفها الحظ.

في النهاية، تمكنت من التخلص من أسوأ ما في الأمر باستخدام زيت الأطفال وبعض الصوف القطني ، ولكن على الرغم من بذل قصارى جهدها ، لا تزال الطفلة تحمل علامة “واضحة” على وجهها.

ولذلك؛ قررت الجدة كتابة ملاحظة لمعلم “فيبي” توضح فيها ما حدث.

لقد تعهدت أيضًا بإبقاء أقلام التحديد بعيدة عن متناول يد “فيبي” في المستقبل، حيث سبق لها أن رسمت نفسها باللون الأحمر في محاولة لتبدو مثل السلطعون.

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