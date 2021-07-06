هذه التطبيقات تحاول سرقة كلمة المرور الخاصة بحسابك على الفيسبوك – سارع بإزالتها

جميعنا نعلم أن التطبيقات هي الوسيلة الوحيدة التي تساعدنا على الاستفادة من قدرات هواتفنا الذكية على النحو الأمثل. تجعلنا قادرين على استخدام الهاتف في جميع أعمالنا اليومية سواء الأعمال المهنية أو الترفيهية. ولذلك تحاول أسرة موقع أخبار التطبيقات أن تهتم أسبوعياً بتقديم مجموعة من أفضل وأقوى التطبيقات الجديدة المفيدة والنافعة لاستخداماتكم.

ولكن هناك مشكلة كبيرة ينبغي أن نلفت نظركم إليها، ألا وهي أن بعض المطورين يكون لديهم نوايا خبيثة بسرقة وسلب خصوصياتنا وانتهاك حقوقنا دون موافقتنا. وهؤلاء هم دائماً مطورين تطبيقات اندرويد.

وفقاً لمنشور تم رصده على موقع Dr.WEB وهو عبارة عن برنامج لمكافحة الفيروسات، فلقد تبين أن شرطة متجر جوجل بلاي قامت مؤخراً بإزالة مجموعة جديدة من التطبيقات التي اعتبرتها على أنها تطبيقات خطيرة لكونها تحتوي على برامج ضارة “Malware” تحاول سرقة بيانات اعتماد وكلمات مرور حسابات المستخدمين على موقع الفيسبوك.

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تطبيقات تحاول سرقة كلمة المرور الخاصة بحسابك على الفيسبوك

وعلى الرغم من إزالتها من متجر جوجل بلاي إلا أنه من المتوقع أن تكون هذه التطبيقات لا تزال متواجدة على هواتف العديد من المستخدمين، خاصة وأنه تم تحميلها ملايين المرات من على متجر جوجل بلاي فحسب. حصدت هذه التطبيقات على عدد تحميلات تخطى حاجز 5 مليون و 800 ألف تنزيل. ولذلك ننصحكم بأن تتأكدوا من إزالتها وعدم وجودها على هواتفكم الاندرويد. وإليكم قائمة التطبيقات المعنية…

Processing Photo: هذا التطبيق هو واحد من أشهر تطبيقات المونتاج المخصصة لتحرير الفيديو على متجر جوجل بلاي والذي تم تنزيله أكثر من 500.000 مرة وتم اكتشافه من خلال برنامج Dr.WEB.

هذا التطبيق هو واحد من أشهر تطبيقات المونتاج المخصصة لتحرير الفيديو على متجر جوجل بلاي والذي تم تنزيله أكثر من 500.000 مرة وتم اكتشافه من خلال برنامج Dr.WEB. App Lock Keep: هذا التطبيق يحاول أن يخدعك بأنه قادر على توفير طريقة قوية لقفل التطبيقات بكلمة مرور سرية. ولكن اتضح أيضاً أنه يحاول تثبيت تطبيقات خارجية على الهاتف دون موافقة المستخدم.

هذا التطبيق يحاول أن يخدعك بأنه قادر على توفير طريقة قوية لقفل التطبيقات بكلمة مرور سرية. ولكن اتضح أيضاً أنه يحاول تثبيت تطبيقات خارجية على الهاتف دون موافقة المستخدم. Rubbish Cleaner: هو تطبيق متخصص في تنظيف الهاتف ويعمل على تسريع الأداء ومعالجة الأخطاء وحذف الملفات الغير مرغوب فيها. كل هذا شيء جميل جداً، ولكن اتضح لشركة WEB أنه يحاول في نفس الوقت سرقة كلمات مرور حسابات الفيسبوك للمستخدمين من خلال أداة تم زرعها في التطبيق وتُعرف باسم Android.PWS.Facebook.13.

هو تطبيق متخصص في تنظيف الهاتف ويعمل على تسريع الأداء ومعالجة الأخطاء وحذف الملفات الغير مرغوب فيها. كل هذا شيء جميل جداً، ولكن اتضح لشركة WEB أنه يحاول في نفس الوقت سرقة كلمات مرور حسابات الفيسبوك للمستخدمين من خلال أداة تم زرعها في التطبيق وتُعرف باسم Android.PWS.Facebook.13. Horoscope Daily و Horoscope Pi: هي تطبيقات للتنجيم وتم تنزيلها أكثر من 100.000 مرة على هواتف الاندرويد وتحتوي هي الأخرى على أداة PWS.Facebook.13 لسرقة بيانات حسابات الفيسبوك.

هي تطبيقات للتنجيم وتم تنزيلها أكثر من 100.000 مرة على هواتف الاندرويد وتحتوي هي الأخرى على أداة PWS.Facebook.13 لسرقة بيانات حسابات الفيسبوك. Inwell Fitness: تطبيق Inwell Fitness هو تطبيق لياقة بدنية تم تحميلة أكثر من 100.000 مرة من على متجر جوجل بلاي من المطور Reuben Germaine وقد تبين أنه يحتوي على أداة PWS.Facebook.14.

تطبيق Inwell Fitness هو تطبيق لياقة بدنية تم تحميلة أكثر من 100.000 مرة من على متجر جوجل بلاي من المطور Reuben Germaine وقد تبين أنه يحتوي على أداة PWS.Facebook.14. PIP Photo: هذا التطبيق غني عن التعريف والذي حصد أكثر من 5 مليون تحميل من على متجر جوجل بلاي لكونه متخصص في التعديل وتحرير الصور. ولكن تبين أنه يحتوي على أدوات تجسس PWS.Facebook.17 و Android.PWS.Facebook.18 المسؤولتان عن سرقة بيانات حسابات الفيسبوك.

وقد اشتملت القائمة على بعض التطبيقات الأخرى، وكان من بينها App Lock Manager و Lockit Master. للأسف جميع هذا التطبيقات تعمل بشكل طبيعي جداً وتؤدي وظائفها على أكمل وجه. ولكن تبين أنها تتطلب تسجيل الدخول بحسابك على الفيسبوك لغرض سرقة كلمات المرور الخاصة بالحساب. وعلى الرغم أن شركة جوجل قامت بحذف هذه التطبيقات إلا أنها وبالطبع لا تزال متواجدة على مواقع الشركات الرسمية.

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يوصي Dr.WEB بضرورة إزالة جميع هذه التطبيقات من على هواتفكم في حالة كانت متواجدة. كما أنه ينصح بضرورة تغيير كلمة مرور حسابك الشخصي على الفيسبوك إذا اتضح أنك كنت تمتلك أي من هذه التطبيقات على هاتفك الاندرويد.

يجب أن تكون حذراً عند تنزيل أي تطبيق على هاتفك، ومن الضروري الاطلاع على تعليقات المستخدمين على التطبيق لأنها قد تبرهن لك على الفور أنه من الممكن أن تكون هذه التطبيقات تحتوي على فيروسات وبرمجيات ضارة.

عادة ما تتواجد البرامج الضارة والفيروسات في تطبيقات التحرير والتعديل على الصور وتطبيقات الأبراج وتطبيقات ذاكرة التخزين المؤقت وتطبيقات التنظيف وتسريع الأداء. بالتأكيد هي ليست قاعدة عامة ولكن غالباً ما تكون هذه التطبيقات خبيثة لأبعد الحدود. يمكنك أيضاً التوجه على حسابك على الفيسبوك لترى بنفسك ما هي التطبيقات التي طلبت منك الدخول باستخدام حسابك وتقوم بمراجعة الأمر بنفسك.