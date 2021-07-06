رجل نمساوي جلس على مرحاض منزله.. فعضّه ثعبان ضخم

قالت الشرطة إن رجلاً في النمسا تعرض للعض من ثعبان تسلل إليه من منزل جاره، خلال جلوسه على المرحاض في الصباح الباكر.

يبدو أن الحيوان الزاحف الذي يبلغ طوله 1,6 مترًا قد هرب من شقة الجار، وربما تسلل عبر مواسير الصرف إلى المنزل المجاور.

وبحسب بيان الشرطة، فإن الضحية البالغ من العمر 65 عامًا شعرت بقرصة في منطقة الأعضاء التناسلية، بعد فترة وجيزة من جلوسه على المرحاض في منزله في غراتس بعد الساعة 06:00 بتوقيت وسط أوروبا.

وعندما نظر في المرحاض اكتشف ثعبانًا ضخمًا من نوع الأصلة.

وبحسب ما ورد، فقد تسلل هذا الثعبان دون أن يلاحظه أحد من شقة جار الرجل، البالغ من العمر 24 عامًا.

وأضافت الشرطة في ولاية ستيريا أنه تم استدعاء خبير في الزواحف لاستعادة الثعبان الذي تم تنظيفه وأعيد إلى صاحبه.

وقالت الشرطة إن الجار يحتفظ بـ 11 ثعبانًا غير سام، ويواجه تحقيقا للاشتباه في التسبب في أذى جسدي بسبب الإهمال.

أصيب الضحية بجروح طفيفة وتم فحصه في المستشفى لاستبعاد احتمالات الخطورة.

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