ويندوز 11 – خمسة مزايا نسختها مايكروسوفت من نظام ماك!

مؤخراً كشفت مايكروسوفت عن نظام تشغيل ويندوز 11 مع العديد من المزايا الجديدة المهمة إلا أن بعضها ليس فريداً 100% وإنما قد يكون منسوخاً من نظام تشغيل ماك macOS، في هذا المقال سوف نعرض بعضاً منها.

هذا الأمر معتاد بين الشركات التقنية فهي تنسخ وتقلد المزايا البرمجية بعضها من بعض كلُُ بأسلوبه، بهدف تحسين تجربة الاستخدام لأفضل مستوى ممكن. مؤخراً ابل نفسها قامت بنسخ مزايا في تحديث iOS 15 من الجيلبريك.

شريط المهام في المنتصف

في تحديث ويندوز 11 تم نقل شريط المهام وقائمة ابدأ لتحتل منتصف أسفل الشاشة بعد أن كانت دوماً تتم محاذاتها إلى يسار الشاشة.

في تحديث ويندوز 11 سوف يتم عرض التطبيقات الأكثر استخداماً والنوافذ المفتوحة بالأسفل في شريط المهام الجديد بالإضافة إلى زر خاص بقائمة ابدأ Start كما هو معتاد.

بالطبع هذا تغيير مهم وواضح في واجهة ويندوز لكننا سبق وأن رأيناه منذ سنوات على نظام ماك.

واجهة تصميم جديدة

تحديث ويندوز 11 يحمل العديد من التغييرات في واجهة الاستخدام المستلهمة من نظام ماك macOS مثل الحواف المنحنية وكذلك جعل النوافذ المفتوحة بها بعض الشفافية لعرض ما خلفها.

كل هذه التغييرات في واجهة المستخدم في ويندوز 11 موجودة بالفعل منذ سنوات عديدة في نظام ماك.

قسم الويدجت

في تحديث ويندوز 11 هناك مساحة مخصصة للتطبيقات المصغرة أو الويدجت رغم كونها غير جديدة في نظام ويندوز إلا أن مايكروسوفت أعادت إحيائها من جديد.



الآن تم اعتماد التصميم السابق ذكره المعتمد على الحواف المنحنية الدائرية مع بعض الشفافية، مع إمكانية تعديل وتخصيص مساحة الويدجت كما تحب وتهوى.

تشغيل تطبيقات الهواتف الذكية

مع معالج ابل M1 قدمت ابل إلينا ميزة في غاية الأهمية وهي القدرة على تشغيل تطبيقات الايفون والايباد بسهولة على أجهزة ماك.



الآن تحديث ويندوز 11 سوف يوفر ميزة مشابهة بإعطاء المستخدم حرية تنزيل وتثبيت تطبيقات الأندرويد المختلفة سواء من متجر مايكروسوفت أو أي متجر آخر.

أكثر من خلفية لأكثر من سطح مكتب

يتيح نظام ويندوز 10 بالفعل إمكانية تشغيل أكثر من سطح مكتب في وقت واحد لتنظيم العمل، الآن بالإمكان وضع خلفية لكل سطح مكتب تقوم بإنشائه حتى تميز أكثر بين كلٍ منها وكالعادة تلك ميزة موجودة في نظام ماك.