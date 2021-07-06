تطبيق تيك توك يبيع خوارزمية توصيات الذكاء الاصطناعي لشركات أخرى

لم تعد تقنية خوارزمية الذكاء الاصطناعي لتطبيق تيك توك المكون السري الذي لعب دوراً كبيراً في نجاح التطبيق ووصوله إلى المكانة التي هو عليها الآن. حيث قررت شركة “بايت دانس” المؤسسة للتطبيق بيع التكنولوجيا إلى شركات أخرى.

الأمر كله بدأ من تقرير أصدرته الصحيفة البريطانية Financial Times والتي تحدثت من خلاله عن قيام شركة “بايت دانس” بإطلاق شركة تابعة لها تحت مسمى “بايت بلس” الشهر الماضي. ومن خلال الشركة المعنية سوف تقدم بعضاً من تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تدعم خوارزمية توصيات “تيك توك” للعملاء في جميع أنحاء العالم.

جدير بالذكر أنه خلال العام الماضي أوضح تيك توك أن توصيات المشاهدة تستند على عدد من العوامل المختلفة بما في ذلك تفاعلات المستخدم مثل مقاطع الفيديو التي أعجبتك أو التي تشاركها والحسابات التي تتابعها وحتى التعليقات التي تنشرها أو المحتوى الذي تقوم بإنشائه. أيضاً تشتمل توصيات الذكاء الاصطناعي على معلومات الفيديو مثل التسميات والأصوات وعلامات التصنيف وإعدادات الهاتف مثل اللغة والبلد ونوع الهاتف واهتمامات المستخدم بنوع معين من مقاطع الفيديو وما إلى ذلك.

جميع العناصر السابقة هي المسؤولة عن قدرة المستخدمين على تصفح مقاطع الفيديو من خلال التوصيات التي ربما قد يودون مشاهدتها. ولكن يبدو أن هذه الخوارزمية معروضة الآن للبيع من خلال قسم “بايت بلس” التابع للشركة. وجب التنويه على أن قسم “بايت بلس” يوفر تقنية الكمبيوتر لتأثيرات الفيديو في الوقت الفعلي وأدوات الترجمة الآلية وأدوات تحليل البيانات لعملائها.

وفقاً لموقع الشركة الإلكتروني الرسمي يشمل عملائها الأوائل بعض الشركات الأخرى مثل تطبيق الأزياء الأمريكي Goat وشركة السفر السنغافورية WeGo وشركة تجارة أندونيسية Chilibeli ومنصة الألعاب الاجتماعية الهندية Gamesapp ومنصة التجارة الإلكترونية في سنغافورة Webuy

إذن باختصار شديد يبدو أن شركة “بايت دانس” تسعى لتوسيع مصادر إيراداتها. فمع وصول تطبيقها الخاص “تيك توك” إلى ذروة الحدود القصوى من الشعبية والشهرة، فهي تريد تنويع منتجاتها. في الختام نوصيكم دائماً باستخدام تطبيق تيك توك بحرص، ولهذا السبب إليكم 6 إعدادات للحفاظ على خصوصيتك أثناء استخدامك تطبيق تيك توك.