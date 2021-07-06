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يسرا تشارك في حملة إنسانية تابعة للأمم المتحدة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شاركت الفنانة المصرية يسرا بحملة نظمتها الأمم المتحدة استهدفت فيها قادة العالم بهدف إلزامها بالقضاء على فيروس الإيدز تماماً بحلول عام 2030، وذلك بعد مرور حوالي الـ 40 عاماً على تسجيل أول حالات الإصابة بالإيدز عالمياً.

وتأتي مشاركة يسرا، بصفتها سفيرة النوايا الحسنة عن الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة الإيدز UNAIDS.

كما شارك في الحملة، عدد كبير من النجوم بينهم:” الموسيقي الإنجليزي إلتون جون، الأميرة ستيفاني أميرة موناكو، صانع الأفلام الكندي ديفيد فورنيش، ستيفاني سيدو سفيرة الصحة العالمية، الممثلة والمغنية الأمريكية شيريل ري رالف، والسيدة الأولى لجمهورية أفريقيا الوسطى بريدجت تواديرا”، وفقا لما نقله موقع “الفنّ”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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