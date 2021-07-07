تحديث iOS 15 – هذه المزايا الجديدة تم نسخها من نظام الأندرويد!

تحديث iOS 15 يحمل عشرات التغييرات والإضافات والمزايا الجديدة إلا أن بعضها تم نسخه أو تقليده مباشرة من نظام الأندرويد المنافس. وفي هذا المقال عرض لعدة أمثلة على ذلك.

خاصية النص الحي Live Text

ميزة النص الحي Live Text في iOS 15 تتيح للنظام التعرف على النصوص داخل الصور وكذلك عبر الكاميرا، بحيث يمكن بعدها نسخ النص مباشرة وكذلك سهولة التعرف على الأرقام وعناوين البريد الإلكتروني والروابط وغير ذلك. هذه الخاصية هي نسخة من تطبيق جوجل الشهير Google Lens.

خاصية البحث بالصور Visual Lookup

هي خاصية جديدة في تطبيق الصور في تحديث iOS 15 تجعل النظام قادراً على التعرف على محتوى الصور ثم البحث عنها على الإنترنت نفس الميزة التي تقدمها جوجل من خلال تطبيق Google Lens.

ميزة الذكريات Memories

ميزة الذكريات Memories ظهرت أولاً مع تطبيق جوجل للصور Google Photos ثم نسختها ابل في تطبيق الصور في تحديث iOS 15 الخاص بها إلا أنها أدخلت عليها الكثير من التطوير لعل أبرز ذلك هو إضافة ودمج خدمة ابل للموسيقى Apple Music إليها والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إنشائها تلقائياً.



محاولة تقليد نظام الإشعارات في الأندرويد

قد يكون نظام iOS يحتزي على العديد من المزايا إلا أن الإشعارات ليست في أفضل حال، لذا في تحديث iOS 15 هناك الكثير من المحاولات من ابل لإعطاء المستخدم فرصة أكبر للسيطرة على الإشعارات.



بعض المزايا التي أدخلتها ابل بالفعل كانت ضمن نظام الأندرويد مثل تكبير حجم الصورة في الإشعارات وكذلك وضع التركيز Focus Mode الذي يتيح استقبال إشعارات محددة أو منعها في أوقات معينة.

المساعد الشخصي بدون إنترنت

مع تحديث iOS 15 سوف يكون بإمكان سيري أداء بعض المهام الأساسية بدون الإنترنت تماماً كما يفعل مساعد جوجل الشخصي Google Assistant في بعض هواتف الأندرويد. المهام المتقدمة سوف تحتاج إلى الاتصال بالإنترنت.

