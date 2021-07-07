كيفية إيقاف النوافذ المنبثقة pop ups على الاندرويد

ظهور النوافذ المنبثقة Pop-Ups من أكثر الأشياء المزعجة التي تتسبب في تشويش الذهن أثناء تصفح الإنترنت وقراءة المقالات على الهاتف أو التابلت الذي يعمل بنظام أندرويد. أحياناً قد تتسبب في حجب رؤيتك بالكامل وتشويش ذهنك وقد تجعلك تنقر عن طريق الخطأ على الروابط الإعلانية والانتقال إليها دون قصد.

بالتأكيد هذه المشكلة البائسة لا تتسبب في إهدار الوقت فحسب، وإنما هي تستنزف باقة الإنترنت، ومن الطبيعي أنها تسرق من سعة شحن البطارية. ولذلك، هذا هو الوقت المناسب لنضع حداً لهذه المشكلة البائسة.

في الحقيقة لا نستطيع أن نضمن لكم أنكم ستكونون قادرين على حظر هذه الإعلانات المزعجة بنسبة 100%، ولكن على الأقل سوف نبذل ما في وسعنا من أجل التخلص منها وتقليل ظهورها قدر الإمكان. فإذا كنت تستخدم متصفح جوجل كروم على هاتفك الأندرويد، فأنت سعيد الحظ، وسوف نوضح لك الآن كيف تتمكن من إيقاف النوافذ المنبثقة وحظرها من الظهور مرة ثانية.

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كيفية إيقاف النوافذ المنبثقة على الاندرويد

قم بتشغيل متصفح جوجل كروم على هاتفك الاندرويد، ثم انقر على رمز الثلاث نقاط الرأسية من أعلى يسار الواجهة الرئيسية، ثم من القائمة المنبثقة انقر فوق خيار الإعدادات.

ابحث عن إعدادات المواقع الإلكترونية

ابحث عن النوافذ المنبثقة وإعادة التوجيه، قم بالنقر فوق هذا الخيار ثم قم بتفعيل ميزة “منع المواقع الإلكترونية من عرض النوافذ المنبثقة وعمليات إعادة التوجيه”. وهكذا أنت تضمن حظر النوافذ المنبثقة من الظهور مرة ثانية أثناء استخدامك لمتصفح جوجل كروم.

ومع ذلك إذا كنت تريد أن تكون شديد العدوانية تجاه جميع الإعلانات المزعجة فمن الممكن أن تقوم أيضاً بحظر الإعلانات المضللة والغير مرغوب فيها. فقط ارجع للوراء خطوة واحدة ثم من قائمة إعدادات المواقع الإلكترونية انقر فوق الإعلانات. والآن ثم بتفعيل ميزة “حظر الإعلانات في المواقع الإلكترونية التي تعرض إعلانات مضللة أو إير مرغوب فيها.

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وهذا هو كل شيء من أجل حظر النوافذ المنبثقة والإعلانات المضللة على متصفح جوجل كروم. جدير بالذكر أن هذه الإعدادات “حظر النوافذ المنبثقة” أصبحت متاحة على أغلب متصفحات الإنترنت. فإذا كنت تستخدم متصفح مثل فايرفوكس أو أوبرا، فبالتأكيد ستجد ضمن الإعدادات خيار حظر الإعلانات والنوافذ المنبثقة أيضاً.