السينما الهندية تخسر “ديليب كومار”

فقدت السينما الهندية الممثل الشهير ديليب كومار، والذي يعدّ واحدًا من أهم أساطير بوليوود.

وأعلنت عائلة الفنان الراحل وفاته في أحد مستشفيات بومباي، عن عمرٍ يناهز 98 عاماً، بعد معاناةٍ مع أمراض الشيخوخة.

وأشارت تقارير المستشفى إلى أنّ الفنان محمد يوسف خان، المشهور بديليب كومار، دخل إلى المستشفى قبل شهر؛ بسبب معاناته من ضيقٍ في التنفس، ناجم عن تراكم السوائل بين الأغشية خارج الرئتين.

وكان الفنان المولود عام 1922 محبوبًا، ومتزوجًا من الممثلة الهندية سايرا بانو، التي ذاع صيتها في ستينات وسبعينات القرن الماضي.

يذكر أنّ الفنان الراحل قدّم منذ دخوله بولييود في أربعينات القرن الماضي مجموعة كبيرة من الأفلام، ونال جوائز فيلم فير ثماني مرات ليكون أكثر ممثل يحصل على هذه الجائزة بالمشاركة مع شاروخان.

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