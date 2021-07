مراجعة iMyFone D-Back أداة نموذجية لاستعادة ملفاتك المحذوفة من هاتفك الآيفون

إليكم مراجعتنا الخاصة لأداة iMyFone D-Back. أصبحنا نعيش في عصر حيث تمثل البيانات الرقمية أهمية كبيرة جداً بالنسبة لحياتنا العملية والترفيهية. لدينا العديد من المحادثات الهامة والصور الثمينة ومقاطع الفيديو التي نحتفظ فيها بجميع ذكرياتنا الجميلة والتي نتمنى أن نحتفظ بها من أجل العمر القادم. أيضاً هناك الملاحظات والمستندات التي تحتوي على بيانات وتفاصيل حساباتنا الشخصية والمصرفية.

وبالرغم من ذلك هناك العديد من الطرق لفقدان تلك البيانات. على سبيل المثال أن تقوم بحذف صورك عن طريق الخطأ أو أثناء إعادة تهيئة الهاتف لضبط المصنع أو بسبب فيروس تسبب في تلف بعض البيانات أو سقوط هاتفك في الماء أو حتى أن تتعرض شاشته للكسر وتكون غير قادر على استخدام الهاتف بشكل طبيعي.

قد تكون جميع هذه المواقف مُحزنة وتتسبب لنا في العديد من المشاكل خاصة إذا تعرضت بعض البيانات المتعلقة بأعمالنا للحذف، ولكن لا داعي للقلق. لحسن الحظ أن أداة iMyFone D-Back تحتوي على العديد من المزايا الرائعة التي تجعلها خياراً مميزاً لأصحاب هواتف الآيفون الذين يبحثون عن أداة قوية وقادرة على استعادة جميع البيانات المحذوفة في خطوات معدودة.

أداة iMyFone D-Back قادرة على استعادة 22 نوع مختلف من أنواع البيانات والتي تشتمل على الصور ومقاطع الفيديو والملفات الموسيقية والملاحظات والمستندات وجهات الاتصال والرسائل النصية والمحادثات والعديد من البيانات الأخرى. والآن سوف نستعرض لكم من خلال مراجعتنا الشاملة للأداة جميع مميزات وعيوب أداة iMyFone D-Back ونرى مدى قوتها في استعادة البيانات المحذوفة.

مزايا أداة iMyFone D-Back

تم تصميم أداة iMyFone D-Back كي تكون قادرة على استعادة البيانات المحذوفة من هواتف الآيفون من جراء العديد من السيناريوهات والكوارث المحتملة والتي تشتمل على الحذف عن طريق الخطأ للبيانات أو بسبب الفيروسات أو نتيجة تعطيل النظام أو بسبب سقوط الهاتف في الماء أو عمليات تحديث الهاتف الفاشلة والشاشات المكسورة والشاشات السوداء التي لا تستجيب أو حتى بسبب عدم القدرة على فتح الهاتف.

هناك 4 أوضاع مختلفة لاستعادة البيانات مع أداة iMyFone D-Back والتي تشتمل على الاسترداد الذكي والاسترداد المباشر من جهاز iOS والاسترداد من نسخة iTunes الاحتياطية والاسترداد من نسخة iCloud الاحتياطية. بالإضافة إلى ذلك يوجد وضع مخصص لإصلاح نظام iOS. وجميع هذه الأوضاع متاحة على يسار الواجهة الرئيسية من الأداة.

بالحديث عن التوافق فإن الأداة متوافقة على العمل مع جميع أنظمة ويندوز وماك ويمكنك بسهولة تثبيتها على أي جهاز كمبيوتر تستخدمه. يمكن للأداة استعادة 22 نوع مختلف من البيانات التي تم حذفها من على أجهزة iOS والتي تشتمل على الوسائط والرسائل وسجل المكالمات والمستندات ومعلومات تطبيقات وسائل التواصل مثل الواتساب وجوجل وغيرها.

الأفضل من ذلك أن أداة iMyFone D-Back توفر لك ميزة معاينة الملفات وتحديد نوع الملفات التي تريد استعادتها قبل البدء في عملية استرداد الملفات المحذوفة، وهي ميزة رائعة لأنها ستوفر الكثير من وقتك الثمين وفي نفس الوقت ستساعد في توفير مساحة تخزين أكبر.

Smart Recovery

في رأيي الشخصي أن ميزة Smart Recovery من أهم مزايا أداة iMyFone D-Back لأنها قادرة على استعادة جميع البيانات المحذوفة أو التي تعرضت للتلف طالما كانت الأداة قادرة على التعرف على هاتفك بعد توصيله بالكمبيوتر. ولكن ينبغي أن تختار الخيار المناسب من ضمن الخيارات التي يوفرها وضع الاسترداد الذكي.

على سبيل المثال يمكنك اختيار “Lost or deleted by accident” وهذا الخيار ينبغي أن تستخدمه إذا كانت بعض ملفاتك تعرضت للحذف عن طريق الخطأ. أما إذا قمت باختيار “Factory reset, Jailbreak or iOS upgrade” فسوف يتم نقلك مباشرة إلى ميزة الاسترداد من نسخة iTunes الاحتياطية. أما إذا كان هاتفك مُعطل على شعار الشركة ولا تستطيع استخدامه بأي شكل من الأشكال فمن الضروري أن تنقر فوق خيار “Stuck at apple logo” وحينها سيتم نقلك مباشرة إلى ميزة Fix iOS system المتواجدة أسفل يسار الواجهة الرئيسية.

فكما ترى بنفسك أن كل ميزة مسؤولة عن استرداد البيانات التي تعرضت للحذف نتيجة عدة سيناريوهات مختلفة، وينبغي أن تختار السيناريو الذي تعرضت فيه بياناتك للحذف بالضبط حتى تكون فرصة استعادة البيانات بنسبة 100%.

Recover From iOS Device

الميزة الثانية في الأداة وهي أنها قادرة على مسح ذاكرة هواتف الآيفون مباشرة، بغض النظر عن السيناريو الذي تعرضت فيه بياناتك للحذف. يمكنك الاعتماد على هذه الميزة طالما كنت غير قادر على الوصول إلى الهاتف أو استخدامه بشكل طبيعي.

Recover From iTunes Backup

إذا كنت تمتلك نسخة احتياطية من البيانات على iTunes فستجد iMyFone D-Back توفر طريقة مباشرة لاسترداد ملفاتك من عليها إلى جهازك الآيفون. ولكن إذا كنت تريد استعادة نوع محدد من البيانات فستجد أن هذه الميزة تسمح لك بمعاينة جميع أنواع البيانات للاختيار من بينها أيهما ترغب في استرداده على وجه التحديد.

Recover from iCloud

أيضاً يمكنك استعادة البيانات من نسخة iCloud الاحتياطية. جدير بالذكر أن iCloud تسمح لك بنسخ بيانات معينة احتياطياً. وقد تتضمن هذه البيانات معلومات كثيرة مثل الرسائل والوسائط المتعددة والرسائل النصية القصيرة والمذكرات الصوتية و iMessages والملاحظات والتقويمات وجهات الاتصال. ولكن بالطبع هذه البيانات لا تتضمن معلومات أو بيانات أي تطبيقات خارجية غير تابعة لشركة آبل – كخدمات جوجل على سبيل المثال.

Fix iOS System

الوضع الأخير في أداة iMyFone D-Back وهو وضع إصلاح نظام iOS. حيث يحتوي على ثلاثة أوضاع لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها. هذه الأوضاع الثلاث قياسي واسترداد ومتقدم. الوضع الأول “Standard” وهو الوضع القياسي الذي يساعدك على إصلاح معظم المشاكل الشائعة مثل الشاشات البيضاء والشاشات السوداء وحالات تجميد النظام وتجميد الهاتف على شعار الشركة وأخطاء iTunes وبعض مشاكل النظام الأخرى.

الوضع الأخر وهو وظيفة الدخول / الخروج من وضع الاسترداد. يمكنك الاعتماد على هذا الوضع من أجل إصلاح أخطاء هاتفك الآيفون إذا كان الوضع القياسي لا يستجيب بشكل فعال مع الهاتف. أما الوضع الثالث والأخير وهو الوضع المتقدم “Advanced Mode” يمكن أن يساعدك في محو كلمة المرور الخاصة بقفل الشاشة ومن الممكن أن يساعدك في إصلاح العديد من الأخطاء التي لا يمكن معالجتها في الوضع القياسي.

سعر أداة iMyFone D-Back



لحسن الحظ أن هناك إصدار مجاني من الأداة، ولكن للأسف الإصدار المجاني يفرض العديد من القيود ويفتقد للعديد من الوظائف. الإصدار المجاني يتيح القدرة على مسح الهاتف ومعاينة الملفات القابلة للاسترداد، ولكن لن تكون قادراً على استعادة البيانات ومعالجتها إلا بعد الترقية للإصدار المدفوع.

أما بالنسبة للترقية للإصدار المدفوع فهناك ثلاث خطط تسعير مختلفة عن بعضها البعض. الخطة الأولى وهي الترقية الصالحة لمدة شهر واحد على جهاز واحد فقط بقيمة 39.95$ دولار أمريكي. بينما الخطة الثانية صالحة لمدة عام كامل وعلى جهاز واحد فقط بقيمة 49.95$ دولار أمريكي. أما الخطة الثالثة والأخيرة فهي عبارة عن ترخيص مدى الحياة صالحة للاستخدام على 5 أجهزة iOS بقيمة 69.95$ دولار أمريكي.

كلمة أخيرة حول iMyFone D-Back



ربما أداة iMyFone D-Back واحدة من أفضل أدوات استعادة الملفات المحذوفة في هذا السوق وأكثرها شهرة. على الرغم أن سعرها مرتفع نسبياً ولكنها مميزة ونسبة استرداد البيانات معها عالية جداً. يمكنك الاعتماد عليها من أجل استعادة بياناتك المحذوفة من النسخ الاحتياطية مثل iCloud و iTunes في خطوات معدودة. والأفضل من ذلك أنها تتيح لك القدرة على معاينة الملفات قبل عملية الاسترداد وبهذا الشكل يمكنك تحديد ما إذا كانت هي الأداة المناسبة للشراء أم لا.