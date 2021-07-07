رقم قياسي لنجوى كرم بسبب كليب “ملعون أبو العشق”

حقّقت الفنانة اللبنانية نجوى كرم رقمًا قياسيًا على قناة “روتانا” في موقع يوتيوب، بعدما حصد كليب “ملعون أبو العشق” أكثر من 1,3 مليون إعجاب.

وقالت قناة “روتانا” إنّ الفيديو الكليب، الذي حقّق أكثر من 170 مليون مشاهدة؛ تصدر قائمة الإعجابات في الفيديوهات التي نشرتها القناة بهذا الرقم الكبير.

من جانبها، عبّرت “شمس الأغنية العربية” عن سعادتها بهذا الإنجاز، وقامت بإعادة نشر مجموعة من تغريدات جمهورها الذين قاموا بتهنئتها بهذا الإنجاز، وتوجهت بالشكر لجمهورها الذي كان السبب الرئيس في تحقيقها لهذا الإنجاز.

وكليب “ملعون أبو العشق” من كلمات عامر ولاوند، وألحان وتوزيع علي حسون.

يُذكر أنّ النجمة اللبنانية أطلقت خلال الفترة الماضية أغاني عدّة على قناة يوتيوب، آخرها أغنية “معذور قلبي”، التي أطلقتها على طريقة الفيديو كليب.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية