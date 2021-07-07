حاسوب مميز من باناسونيك.. وهذه مواصفاته

رفعت شركة باناسونيك اليابانية النقاب عن حاسوب جديد مناسب للاستخدامات الشاقة، أطلقت عليه Toughbook G2.

سينبض داخل هذا الحاسوب معالج إنتل Core i5-10310U، بسرعة تردد تصل إلى 4,4 غيغا هرتز، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة اليابانية هذا الجهاز بشاشة مقاس 10.1 بوصة ودقة عرض 1920×1200 بيكسل، ودرجة سطوع تصل إلى 1000 قنديلةم2، قابلة للاستخدام تحت أشعة الشمس، أو في حال ارتدى الشخص قفازات مبللة.

وتبلغ مساحة الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب 512 غيغا بايت، قابلة للزيادة حتى 1 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية؛ فتتوفر بسعة 16 أو 32 غيغا بايت.

ويحتوي الجهاز الجديد على بطارية تجعل الحاسوب يعمل 12 ساعة، ولوحة مفاتيح منفصلة عن الجهاز مزودة بإضاءة خلفية، ومنفذ NFC، منفذ LAN، ومنفذ HDMI.

ويتميز جهاز Toughbook G2 بقدرته على مقاومة الماء والغبار، وهذا ما يجعله مناسبًا للاستخدامات الشاقة.

يشار إلى أنّ الشركة اليابانية لم تفصح عن سعر الحاسوب الجديد أو موعد طرحه في الأسواق.

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