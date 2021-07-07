من المتوقع أن نشهد إطلاق هاتف OnePlus Nord 2 خلال نهاية الشهر الجاري

بناءً على تغريدة حسابMukul Sharma على موقع تويتر، من المتوقع أن نشهد إطلاق هاتف OnePlus Nord 2 خلال نهاية شهر يوليو. بالضبط خلال الأيام العشرة الأخيرة من نفس الشهر.

تُشير التلميحات إلى أن الموعد المنتظر هو يوم 24 من شهر يوليو، ولكننا لسنا متأكدين من التاريخ بالضبط، على كل حال من المتوقع أن تقوم شركة OnePlus بالإعلان عنه خلال نهاية الشهر الجاري. لم يشير التسريب إلى أي معلومات أو تفاصيل أخرى، ولكن هاتف OnePlus Nord 2 سيكون أحد أفضل هواتف الفئة الاقتصادية والفئة المتوسطة التي أطلقتها الشركة حتى الآن.

تشير بعض المصادر التقنية إلى أن الهاتف سيكون قريب في المواصفات الفنية من هاتف OnePlus 9، حيث يحتوي على وحدة تصوير خلفية مكونة من ثلاث كاميرات مُصممة على شكل رأسي، بينما الكاميرا الأمامية ستكون في الركن العلوي على يسار شاشة العرض. التوقعات تشير إلى أن الهاتف سيكون مصنوع من المعدن والزجاج.

وحدة التصوير الخلفية ستكون عبارة عن مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل ومن المحتمل أن تكون كاميرا العرض الواسع بدقة 8 ميجابكسل، جنباً إلى جنب مع كاميرا العُمق بدقة 2 ميجابكسل أو كاميرا ماكرو مخصصة.

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أما في سياق الحديث عن الأداء فمن المحتمل أنه سيحتوي على إحدى أفضل وأحدث معالجات MediaTek حتى الآن طراز MediaTek Dimensity 1200 مما يعني أنه سيكون هاتف قوي بكل تأكيد عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع التطبيقات الثقيلة والألعاب وتعدد المهام.

أيضاً ستكون هناك طرازات تحتوي على 8 جيجابايت و 12 جيجابايت من حجم ذاكرة الرامات. بينما سعة التخزين الداخلية ستكون على هيئة 128 جيجابايت و 256 جيجابايت.

من ناحية عمر البطارية فسوف يحتوي الهاتف على بطارية ضخمة سعة 4200 ميللي أمبير مع ميزة الشحن السريع من OnePlus ولكننا لسنا متأكدين هل سيدعم الهاتف الشحن السلكي بقدرة 30 واط أو 65 واط. ولا يوجد لدينا تأكيد عن تضمين ميزة الشحن اللاسلكي حتى الآن، ولكن ربما تفاجئنا الشركة. بالحديث عن شاشة العرض فهي بدقة FHD+ قياسها 6.43 بوصة وتعمل بمعدل تحديث 90Hz ولكن هذا ليس كل شيء. ماسح بصمة الإصبع سيكون في الشاشة من الأمام.