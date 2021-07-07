هاتف اسوس زين فون 8 يصل الولايات المتحدة الأمريكية بسعر 599$

بعد مرور أكثر من شهر على إطلاق هاتف اسوس زين فون 8 يصل أخيراً إلى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية. هاتف اسوس زين فون 8 هو إحدى أفضل وأقوى هواتف اسوس الرائدة في سوق الهواتف الذكية والذي يتمتع بأداء استثنائي بفضل احتوائه على إحدى أقوى وأفضل شرائح المعالجة المقدمة من كوالكم طراز سناب دراجون Snapdragon 888.

يمتاز الهاتف بشاشة أكثر إحكاماً من هواتف ذكية أخرى كثيرة. في حين أن معظم الهواتف الذكية الرائدة أصبحت تحتوي على شاشة قياسها 6.3 بوصة و 6.5 بوصة، إلا أن اسوس زين فون 8 يأتي بشاشة عرض مذهلة بلوحة سوبر أموليد Super AMOLED قياسها 5.9 بوصة تعمل بمعدل تحديث سرعته 120Hz بدقة 2400×1080 AoD.

هاتف زين فون 8 يأتي بوحدة كاميرا خلفية مزدوجة، حيث أن الكاميرا الرئيسية تعمل من خلال مستشعر دقته 64 ميجابكسل، مع ميزة التثبيت البصري للصورة رباعي المحاور OIS ومجال رؤية يبلغ مساحته 78.3 درجة. الكاميرا الرئيسية مصحوبة بكاميرا ذات مستشعر فائق الاتساع بفتحة عدسة F/2.2 وضبط تلقائي مزدوج للصورة.

بالإضافة إلى ذلك ميزة تصحيح التشوه في الوقت الفعلي ودعم لقطات ماكرو ماكرو 4 سم. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فهي عبارة عن مستشعر صور ثنائي البيكسل بدقة 12 ميجابكسل من تصنيع سوني. الكاميرا قادرة على التقاط مقاطع فيديو بدقة 8K UHD بمعدل 24 إطار فقط في الثانية.

يحتوي الهاتف على واحدة من أفضل مكبرات الصوت الاستريو مع تقنية Dirac HD Sound ويعتمد على برنامج ترميز الصوت من كوالكم لتقديم تجربة صوت نقية وعالية الجودة ومسموعة. من حيث البطارية فهو يحتوي على بطارية بسعة 4000 ميللي أمبير في الساعة مما تجعله قادراً على العمل لمدة يومان عمل أو على الأقل لمدة يوم عمل كامل مزدحم بالأعمال الثقيلة.

اقرأ أيضاً: شركة Infinix تطلق تقنية شحن 160 واط لشحن الهاتف من 0 إلى 100% في 10 دقائق فقط

أيضاً توفر شريحة كوالكم سناب دراجون 888 اتصال شبكات الجيل الخامس 5G ولكن تحذر شركة اسوس من ضرورة التأكد من توافق الهاتف مع شركات الاتصالات المحلية في مختلف البلدان. في الوقت الحالي يتوفر الهاتف على متجر أمازون بقيمة 629$ دولار أمريكي للنسخة التي تحتوي على ذاكرة 128 جيجابايت، ولكن بعد الخصم يصل سعره إلى 599$ دولار أمريكي.