تحديث iOS 15 – المزايا الجديدة في متصفح سفاري!

إذا كنت تستخدم أجهزة ابل فلاشك أنك تعتمد على متصفح سفاري الافتراضي بشكل أساسي على الايفون والايباد. متصفح سفاري حصل على مزايا جديدة في تحديث iOS 15 و iPadOS 15 الجديد، سوف نتعرف عليها في هذا المقال.

صفحة البداية

صفحة البداية في متصفح سفاري على تحديث iOS 15 تم إعادة تصميمها حيث سيظهر فيها مواقعك المفضلة، والمواقع الأكثر زيارة، اقتراحات سيري، قائمة القراءة، تقرير الخصوصية وغير ذلك.

مثلما هو الحال في نظام ماك يمكنك تخصيص صفحة البداية، واختيار ما تود عرضه وما لا تريده فيها، أيضاً بإمكانك اختيار خلفية للمتصفح تظهر عند فتح صفحة البداية أو عرض التبويبات المفتوحة مما يضفى ملمحاً جمالياً.

شريط التبويبات

في متصفح سفاري تم إعادة تصميم شريط التبويبات ليظهر أسفل الشاشة في شكل شريط عائم يحتوي على عدة خيارات وأزرار للتحكم كما يوفر المساحة على الشاشة، بالإمكان أيضاً التبديل بين التبويبات المفتوحة بسهولة ويسر بالسحب يميناً أو يساراً على الشريط.

التبديل بين التبويبات

الآن التبويبات المفتوحة في متصفح سفاري على iOS 15 سوف تظهر في شكل كروت عند استعراضها، يمكن الضغط في المنتصف لتجميع كل التبويبات المفتوحة معاً في كارت واحد مع إمكانية التنقل بين كل مجموعة تبويبات وأخرى.

خاصية تجميع التبويبات والتنقل بين كل مجموعة وأخرى مفيدة لتنظيم التبويبات المفتوحة خاصةً وإن كانت كثيرة العدد.

بشكل عام شهد تطبيق سفاري في تحديث iOS 15 تحسينات في واجهة الاستخدام من شأنها أن تجعل تجربة تصفح الإنترنت أفضل من خلاله كما أنها سوف تزيد من اعتماد المستخدم عليه وتعزز من مكانته كمتصفح افتراضي للايفون والايباد يغني عن جميع البدائل الأخرى في جميع الأحوال.