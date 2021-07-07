عالمان إيطاليان يكتشفان أحفاد دافنشي

أظهرت دراسة، قام بها عالمان إيطاليان ونشرت في مجلة هيومان إيفولوشن، وجود 14 شخصًا في الوقت الحالي؛ ينحدرون من سلالة الرسام العالمي، ليوناردو دافنشي.

وقال الباحثان أليساندرو فيزوسي وأجنيس ساباتو، إنّ هذه النتائج جاءت بعد أبحاث كثيرة قاما بها منذ عقود عدّة، قاما خلالها بإعادة بناء سلسلة الأنساب الكاملة والحديثة لعائلة دافنشي.

وأكدّ العالمان توثيقهما 21 جيلاً من عائلة دافنشي، وأكدّا وجود 14 شخصًا من سلالته على قيد الحياة حاليًا.

وأشار الباحثان إلى قيامهما بإجراء مقابلات مع بعض الأشخاص المنتمين لعائلة الفنان الراحل الذي يعد فنان عصر النهضة، وقالا إنّ بعضهم عمل في الوظائف المكتبية والأعمال الحرفية قبل أن يتقاعدوا الآن.

يذكر أنّ الباحثيْن حدّدا العديد من العائلات في أفرع مختلفة من شجرة عائلة دافنشي، وقالا إنّ التاريخ الكامل للعائلة يمتد لحوالي 660 عامًا.

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