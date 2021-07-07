أحمد حلمي ينهي استعداداته لتصوير فيلمه الجديد

يستعد الفنان المصري أحمد حلمي لبدء تصوير فيلمه الكوميدي الجديد إكس بعد عيد الأضحى المبارك.

وكان الفنان المصري قد عقد خلال الفترة الماضية جلسات عمل مع أبطال العمل تمهيداً لانطلاق عمليات التصوير.

وفيلم إكس من تأليف هيثم بدور وإخراج محمد شاكر خضير وبطولة نخبة من نجوم الدراما المصرية.

وأكدّ النجم المصري بأنّ الفيلم الجديد لا يرتبط بفيلم إكس لارج الذي قدّمه قبل عدّة سنوات وحقق نجاحاً كبيراً وإيرادات عالية.

وكان أحمد حلمي قد ظهر في الموسم الرمضاني كضيف شرف في مسلسل الاختيار، حيث أدى دور أب استشهدت ابنته على يد الإرهابين.

يذكر أنّ فيلم خيال مآته الذي عرض في العام 2019 يعدّ آخر أفلام أحمد حلمي السينمائية.

وفيلم خيال مآته من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي، وبطولة خالد الصاوي، منى شلبي، عبد الرحمن أبو زهرة، حسن حسني، وغيرهم.

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