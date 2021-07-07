الإفراط في تناول المكملات الغذائية يضر بالصحة

أظهرت دراسة جديدة قام بها مجموعة من الباحثين خطورة الإفراط في تناول المكملات الغذائية، وقالوا إنّها تؤدي للإصابة بمرض عقلي خطير.

وأشار الباحثون لأنّ تناول المكملات الغذائية بشكلٍ كبير، وبدون إشراف طبي يؤدي لحدوث انهيارات عقلية، بالإضافة للإصابة بمرض الذهان، وآثار نفسية أخرى.

وأكدّ الباحثون بأنّ الدراسات التي أجريت حول عقار الدوكسيسيلين أظهرت بأنّ من آثاره الجانبية الإصابة بمرض الذهان، وقالوا إنّ 91 تقريراً من أصل 6000 أكدّوا بأنّ أنواع الدوكسيسيلين لها آثار جانبية تظهر على شكل هلوسة أو مرض الذهان.

ودعا الباحثون الناس لتناول المكملات الغذائية بشكلٍ معتدل، وتحت إشراف الطبيب ليحموا أنفسهم من آثارها الجانبية الخطيرة.

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