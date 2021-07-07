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امرأة روسية تستدعي رجال الإنقاذ لسبب غريب

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

في حادثة غريبة وغير مألوفة استدعت امرأة روسية من كالينيغراد الروسية رجال الإنقاذ من أجل إزالة الحلق من أذنها.

وبالفعل استجاب رجال الإنقاذ لطلب المرأة التي لم تكشف هويتها، وقاموا بمساعدتها على إزالة الحلق العالق بأذنها.

من جهةٍ أخرى أفادت إدارة المدينة إنّ خدمة البحث والإنقاذ اعتادت على تلقي الطلبات الغريبة، وأكدّت بأن هذا الطلب كان أغرب الطلبات.

وأشارت إدارة المدنية إلى أن خدمة البحث والإنقاذ قامت خلال الفترات السابقة بتنفيذ مجموعة كبيرة من الطلبات الغريبة كإنقاذ القطط الصغيرة وإنزالها من الأشجار، إنقاذ الثعالب وصغارها، إخراج رجل ثمل من إحدى الحفر التي سقط فيها، وطرد خفاش من داخل أحد المنازل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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