امرأة روسية تستدعي رجال الإنقاذ لسبب غريب

في حادثة غريبة وغير مألوفة استدعت امرأة روسية من كالينيغراد الروسية رجال الإنقاذ من أجل إزالة الحلق من أذنها.

وبالفعل استجاب رجال الإنقاذ لطلب المرأة التي لم تكشف هويتها، وقاموا بمساعدتها على إزالة الحلق العالق بأذنها.

من جهةٍ أخرى أفادت إدارة المدينة إنّ خدمة البحث والإنقاذ اعتادت على تلقي الطلبات الغريبة، وأكدّت بأن هذا الطلب كان أغرب الطلبات.

وأشارت إدارة المدنية إلى أن خدمة البحث والإنقاذ قامت خلال الفترات السابقة بتنفيذ مجموعة كبيرة من الطلبات الغريبة كإنقاذ القطط الصغيرة وإنزالها من الأشجار، إنقاذ الثعالب وصغارها، إخراج رجل ثمل من إحدى الحفر التي سقط فيها، وطرد خفاش من داخل أحد المنازل.

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