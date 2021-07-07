تيم حسن يشيد بمنى واصف ويكشف بعض أسرارها خلال التصوير

كرّمت إذاعة شام إف إم الفنانة السورية منى واصف التي تلقب بسنديانة الدراما السورية، وجاء هذا التكريم ضمن احتفالات الإذاعة بعيدها ال14.

وشارك الفنان السوري تيم حسن في تكريم الفنانة القديرة التي تلعب دور أم جبل في مسلسل الهيبة، وذلك من خلال مداخلة كشف من خلالها بعض أسرار السنديانة.

ووصف تيم حسن الفنانة السورية بالشخصية الملفتة، وقال إنّها توسع مداركها رغم تقدمها بالعمر، وتحرص على ممارسة الرياضة وخاصةً السباحة.

وقال إنّها فنانة متعاونة خلال التصوير، وأكدّ بأنّها لا تتناول الطعام في حال كانت ستصور مشاهد حاسمة في العمل.

وأثنى تيم حسن على تكريم الفنانة القديرة، وقال إنّ تكريمها واجب بديهي على الجميع لما قدمته للدراما السورية والعربية.

دعا الفنان المشهور بدور جبل شيخ الجبل منى واصف للاستفادة من مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التفاعل مع عشاقها.

يذكر أنّ الفنانة السورية تقوم حالياً بتصوير مشاهدها في الجزء الخامس والأخير من مسلسل الهيبة والذي سيعرض قبل نهاية العام الجاري.

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