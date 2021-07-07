مزرعة في بنغلاديش تشهد ولادة أصغر بقرة في العالم

أصبحت البقرة راني نجمةً في بنغلادش وذلك بسبب حجم الصغير، حيث يصل ارتفاعها ل51 سم فقط.

ولدت هذه البقرة في مزرعة شاريغرام الواقعة على بعد 30 كيلومتر جنوب غرب دكا في بنغلاديش قبل 23 شهراً، وقال مربوها إنّ هذه البقرة القزمة هي أصغر بقرة من نوعها في العالم.

وحظيت البقرة صغيرة الحجم بالشهرة بعدما سلطت وسائل الإعلام وقنوات التلفزيون الضوء عليها.

وقال مربيها إن عرض البقرة يصل لـ 66 سم ووزنها 26 كيلو غرام، وأكدّ بأّنها أقصر بـ 10 سم من أصغر بقرة مسجلة في موسوعة غينيس.

ورغم الحظر المفروض في البلاد بسبب فيروس كورونا فإنّ آلاف الأشخاص من بنغلاديش يتوافدون على المزرعة من أجل رؤية راني، حيث زارها في 3 أيام حوالي 15 ألف شخص.

يذكر أنّ مربي راني طالب المسؤولين عن موسوعة غينيس بمنحها الرقم القياسي العالمي كأصغر بقرة في العالم.

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