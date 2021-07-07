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شركة Realme تستعد لطرح هاتف جديد وهذه مواصفاته

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت شركة بعض التسريبات الواردة من شركة Realme الصينية عن مواصفات الهاتف الجديد الذي تستعد الشركة لطرحه تحت اسم Realme 9 Pro.

وسيعمل الهاتف الجديد بمعالج حديث ومتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.5 بوصة، وتردد 120 هرتز، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، أما الكاميرا الخلفية فستأتي رباعية بدقة 108 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، 5 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الرابعة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل 8 و 12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع، واي فاي، بلوتوث، و مستشعر للبصمات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الهاتف الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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