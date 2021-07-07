هواوي تطلق حاسوب لوحي بمعالج قوي

رفعت شركة هواوي الصينية النقاب عن حاسوبٍ لوحي جديد بمعالج قوي وبطارية بسعة 7250 ميلي أمبير أطلقت عليه MatePad 11.

وينبض بداخل هذا الجهاز معالج Snapdragon 865 الحديث والمتطور، نظام تشغيل Harmony OS2.

وزودت الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة LCD مقاس 10.95 بوصة ودقة عرض 2560*1600 بيكسل، وستحتوي الشاشة على كاميرا أمامية بدقة 8 ميغا بيكسل، أما الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميغا بيكسل.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 64، 128، و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها ل6 غيغا بايت.

ويتميز هذا الحاسوب باحتوائه على 4 من الميكرفونات، و4 من المكبرات الصوتية، وبدعمه الجيل الثاني من قلم M-Pencel.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية بسعة 7250 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 22.5 واط، واي فاي، بلوتوث، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية ستوفر الحاسوب اللوحي الجديد بألوان الأزرق، الفضي، والأخضر، وستطلق في الأسواق العالمية بسعر يبدأ من 381 دولار أمريكي.

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