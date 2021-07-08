WearOS – كل ما يلزمك معرفته عن نظام جوجل الخاص بالساعات الذكية

في هذا المقال سوف نأخذكم معنا في جولة سنتحدث معكم فيها عن نظام شركة جوجل WearOS الخاص بالساعات الذكية. وسوف نضع لكم حجر الأساس القادر على مساعدتكم في اختيار الساعة المناسبة لاستخداماتكم، وبالطبع مع التوصية ببعض الطرازات التي تستحق الاهتمام إذا كانت لديكم الميزانية الكافية. أما إذا كنت تفضل حلول اقتصادية، فننصحك بإلقاء نظرة على أفضل الساعات الذكية الرخيصة التي يمكنك شراؤها في 2021.

ما هو نظام WearOS؟

حسناً، نظام WearOS هو نظام خاص بالساعات الذكية، من تطوير شركة جوجل. تم الإعلان عنه لأول مرة في عام 2014 تحت اسم Android Wear، ثم تغير اسمه في عام 2018 إلى WearOS. وكما يوحي اسمه الأصلي، فهو نظام تشغيل قائم بالفعل على نظام أندرويد ويتلقى العديد من التحديثات المسؤولة عن تعزيز مستوى أمانه وتحديثات أخرى خاصة بمزايا وطريقة عمله.

وبالرغم من ذلك، جوجل لا تصنع أي ساعات قائمة على نظام WearOS، وإنما هي تسمح للشركات الشريكة باستخدامه في أجهزتها وساعاتها الذكية. وهذه الشركات مثل اسوس وسامسونج وموتورولا وسوني وهواوي و LG وغيرهم. في الوقت الحالي هناك العديد من الساعات الذكية التي يتم صناعتها من قِبل شركات الساعات وشركات الأزياء والموضة، مثل شركة Fossil Group و Mobvoi و Casio و Tag Heuer وغيرهم.

لماذا قد تحتاج لساعة ذكية بنظام WearOS؟

في الحقيقة هناك العديد من الأسباب التي تدفعك لاختيار وشراء ساعة بنظام WearOS بدلاً من أي ساعة أخرى. بادئ ذي بدء نظام WearOS شبيه بنظام أندرويد، مما يعني أن لديك حرية الاختيار في العلامة التجارية التي تفضل اقتناؤها. تأتي ساعات WearOS بأحجام وأشكال مختلفة.

كما ويمكنك شراء ساعة WearOS بلاستيكية رخيصة إذا كنت لا تمتلك المال الكافي لشراء ساعة من المعدن. ولكن إذا كانت لديك الميزانية، فيمكنك شراء إحدى الساعات الذكية الأنيقة التابعة لبعض العلامات التجارية المتخصصة في اللياقة البدنية والأزياء. وفي حين أنه لا يتم التوصية بشراء ساعة WearOS بآلاف الدولارات، إلا أن هذه الميزة لا تزال تعني الكثير وفقاً لمبدأ حرية الاختيار.

أيضاً دعوناً ألا ننسى أن جوجل هي من تصنع نظام WearOS، وبما أنها تصنع أيضاً نظام أندرويد، فهي نقطة بيع رائعة وخاصة إذا كنت تمتلك هاتف أندرويد. حيث يتم دمج كلا النظامين معاً وسوف تحصل على جميع الإشعارات الخاصة بتطبيقات ووسائل التواصل على ساعتك. أيضاً يمكنك الرد على الرسائل من خلالها. باختصار شديد ميزة مزامنة بيانات الهاتف على ساعتك الذكية هي ميزة استثنائية من نظام أندرويد لنظام WearOS.

شراء ساعة ذكية بنظام WearOS المناسبة لاستخداماتك

فقط تذكر أنه من الضروري أن تعرف بالضبط ما هي احتياجاتك من ساعتك الذكية القادمة، فهناك العديد من المزايا الإضافية التي قد لا تحتاج لها ولكنك ستدفع من أجلها وهو أمر ليس منطقياً. ولكن في نفس الوقت لا ينبغي شراء ساعة لا تحتوي على أهم متطلباتك. فعلى سبيل المثال إذا كنت تحتاج ساعة بعمر بطارية طويل فينبغي أن تبحث عن الساعة التي تحتوي على التطبيقات الموفرة للبطارية.

إن كنت تحتاج ساعة مخصصة للأنشطة واللياقة البدنية فينبغي شراء ساعة تحتوي على أجهزة الاستشعار الخاصة بتتبع الصحة ونظام تحديد المواقع. في الحقيقة هناك العديد من الساعات الذكية الرائعة التي يمكننا التوصية بها. فعلى سبيل المثال ساعة Mobvoi TicWatch Pro 3 هي أفضل ساعة ذكية تعمل بنظام WearOS يمكنك شراؤها في الوقت الحالي. فهي تحتوي على شريحة Snapdragon قوية ولديها شاشة إضافية موفرة للطاقة تتيح لك القدرة على استخدامها لمدة 45 يوماً قبل أن تحتاج لشحنها.

أيضاً ساعة Fossil Gen 5 لا يُستهان بها مع عمر بطارية طويل وميكروفون ومكبر صوتي لكي تكون قادراً على الرد على المكالمات من معصمك دون أن تحتاج لمسك الهاتف في يدك. أيضاً هنالك ساعة Suunto 7 وهي أفضل ساعة بنظام WearOS من أجل أولئك الأشخاص المهتمين بأمور اللياقة البدنية، وفوق كل شيء فهي تتزامن مع تطبيقات الهاتف الذكي بسهولة ولديها شاشة مذهلة.

أيضاً ساعة Moto 360 هي واحدة من أفضل ساعات WearOS التي يتم التوصية بها في جميع المواقع والمصادر التقنية لما تتبع به من مزايا وعمر بطارية ملحمي.

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ما هي المزايا التي توفرها الساعات الذكية بنظام WearOS

تخيل نفسك تمتلك هاتف أندرويد على معصمك. حيث تأتي كل ساعة مزودة بمجموعة من المزايا الفريدة التي يمكنك استخدامها على الفور بمجرد ارتداؤها في معصمك. وبعد ذلك يمكنك تنزيل التطبيقات من متجر جول بلاي وفقاً لاحتياجاتك.

جميع ساعات WearOS تتيح لك القدرة على الوصول إلى متجر جوجل بلاي ومساعد جوجل الرقمي، وبالطبع تطبيقات وخدمات جوجل الأخرى مثل بريدك على جيميل ورسائل وخرائط جوجل وما إلى ذلك. تتوافق الساعات الذكية التي تعمل بنظام WearOS مع أي هاتف أندرويد يعمل بنظام أندرويد 6.0 أو والاستثناء الوحيد هو هواتف Android Go وهواتف آيفون بالطبع.

ستتلقى جميع الإشعارات التي تصل هاتفك على شاشة الساعة، فبمجرد أن تصلك رسالة على الواتساب أو تيليجرام أو ماسنجر أو انستجرام أو خلافه، فستصلك على الفور هذه الرسائل على ساعتك الذكية. أيضاً تتيح لك ساعات WearOS استخدام النداء الصوتي أو لوحة المفاتيح من أجل الرد على هذه الرسائل في الحال.

وبمجرد أن تقوم بمسح الإشعارات من على الساعة فسوف يتم إزالتها أيضاً من على هاتفك الاندرويد. هذا التكامل من النظام البيئي هو ما يجعل ساعات WearOS مُفضلة للعديد من مستخدمي هواتف الاندرويد.

بالنسبة إلى الساعات الذكية المزودة بميكروفون سوف تتيح لك القدرة على الرد على المكالمات الهاتفية أيضاً، ولكن بغض النظر عن الساعة، سوف تكون قادراً على تلقي أو رفض جميع المكالمات الهاتفية من معصمك. بعض الساعات تدعم أيضاً شبكات LTE مما يعني أنك قادر على الخروج من منزلك بدون الهاتف الذكي وسوف تحصل على جميع الإشعارات والمكالمات على ساعتك الذكية.

وماذا عن التطبيقات؟

التطبيقات التابعة لجهات خارجية جزءاً أساسياً من نظام WearOS، معظم التطبيقات التي تقوم بتثبيتها على هاتفك الذكي متاحة أيضاً على WearOS، ولكن ليست جميعها بالتأكيد. ضمن أهم التطبيقات التي تحتاجها مثل خرائط جوجل و NavMusic. واجهة مستخدم WearOS سهلة وبديهية للغاية.

حيث يمكنك التمرير إلى أقصى اليسار وسوف تجد زر المساعد للمتحكم الصوتي واقتراحات التطبيقات وتتبع الطرود. مرر سريعاً إلى اليسار وسوف تحصل على مربعات WearOS وهي إصدار أساسي من أدوات أندرويد والتي تمنحك الوصول السريع إلى تطبيقاتك الأكثر استخداماً.

الجانب السلبي الوحيد في نظام WearOS هو دعم الموسيقى. الذاكرة الداخلية في نطاق 4 إلى 8 جيجابايت. وهي بالكاد كافية للتطبيقات وبعض الموسيقى. في الوقت الحالي نظام WearOS لا يدعم تشغيل الموسيقى في وضع عدم الاتصال من أي خدمات الموسيقى الشهيرة مثل Spotify أو Apple Music أو حتى يوتيوب. في الواقع لا يوجد تطبيق يوتيوب ميوزيك على نظام WearOS.

ما هي مزايا تتبع اللياقة البدنية؟

في الختام سوف نتحدث عن أمور اللياقة البدنية نظراً لكونها واحدة من أهم مزايا ساعات WearOS. وفي الحقيقة هذا الأمر متوقف بناءً على نوع الساعة التي ستقوم بشرائها. ولكن في الغالب جميعها قادرة على تتبع الأنشطة الأساسية، مثل تتبع الخطوات والسعرات الحرارية المحروقة والمسافة المقطوعة والراحة ومعدلات نبض القلب. بعض الساعات الذكية تدعم ميزة تتبع النوم من خلال تطبيق Google Fit.

بعض الساعات الأخرى تدعم مزايا مثل تمارين التنفس وتتبع الاجهاد ومراقبة مستويات SpO2. بعض الساعات الأخرى تصل إلى حدود بعيدة في أمور الصحة واللياقة البدنية مثل أحدث ساعة من Mobvoi والتي لديها القدرة على قياس مستوى تشبع الأكسجين في الدم وتتبع الإجهاد من خلال تقلب معدلات ضربات القلب.

في النهاية هناك العديد من ساعات WearOS التي تستحق الشراء، ولكن كما ذكرنا لكم من قبل: أنه من الضروري معرفة مزايا وعيوب كل ساعة والتأكد من كونها قادرة على تلبية احتياجاتك الأساسية بالضبط وليس أكثر من ذلك حتى لا تدفع مالاً مقابل شيء لن تقوم باستخدامه وربما لن تحقق منه أي استفادة.