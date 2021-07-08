سامسونج تلاحق مسربي أخبار أجهزتها الجديدة

آبل ليست الشركة الوحيدة التي تلاحق مسربين الأخبار وتريد إزالتهم، سامسونج هي الأخرى تسير على نفس الخطى. حيث لاحظ مستخدمو منصة “Reddit” تحذير من إحدى الحسابات البارزة التي تهتم بتسريب أخبار أجهزة سامسونج الجديدة “Max Jambor” يشير فيه إلى أن شركة سامسونج بدأت تستخدم مطالبها بحقوق الطبع والنشر لإزالة جميع الصور ومقاطع الفيديو التي نُشرت مؤخراً على حسابات وصفحات المسربين.

قال ماكس أن معظم الصور ومقاطع الفيديو التي تم نشرها على مدار الأيام الماضية سوف تختفي سريعاً، ويقول إنها مجرد البداية فقط. حيث أضاف Evan Blass وهو مسرب خبير في نشر أخبار سامسونج وقال أنه سيحذف جميع المنشورات الخاصة بأجهزة سامسونج. ولكن يبدو أن سامسونج تلاحق الموردين الأصليين للأخبار فقط وليس وسائل الإعلام التي تغطي تلك التسريبات. وهذا يعني أن جميع المواقع والمصادر التي تغطي أخبار سامسونج ليست قيد الاتهام.

بالتأكيد هي خطوة متوقعة من عملاق تكنولوجيا مثل شركة سامسونج، عادة ما تكون هذه التسريبات خرقاً لسرية الشركة. حيث يقوم المسربون بنشر المعلومات والتفاصيل دون الحصول على إذن من الشركة، وعلى الرغم أنها من الممكن أن تكون ميزة كبيرة في نشر معلومات حول منتجات الشركة والتي تحقق من خلالها استفادة كبيرة إلا أنها من الممكن أن تكون أيضاً سبباً في تثبيط المبيعات.

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بمعنى إذا كنت حصلت بالفعل على معلومات كافية حول جميع المنتجات التي ستظهر في حدث سامسونج القادم Samsung Unpacked 2021، فما الداعي من انتظارك الحدث أو مشاهدته؟