رامي إمام يُفنّد شائعات تدهور صحة “الزعيم”

فنّد الفنان المصري رامي إمام، نجل الفنان القدير عادل إمام، الشائعات التي راجت، مؤخرًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحدثت عن تدهور الحالة الصحية للزعيم.

وأكدّ رامي إمام، من خلال منشورٍ نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، عدم صحة الشائعات، وقال إنّ والده يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مرض، وغير مصاب بـ”كورونا”، كما يُقال.

وأبدى انزعاجه من تركيز مُروّجي الشائعات على صحة الزعيم، وتساءل: لماذا يتخيلون أنّ حالة عادل إمام الصحية غير مستقرة؟

وقال إنّ والده يعدّ من أكثر الأشخاص الذين يتعرضون لشائعات الوفاة أو تدهور الحالة الصحية، حيث تظهر، كل فترة، شائعةٌ حول هذا الأمر.

يذكر أنّ مسلسل “فلانتينو”، الذي عرض في رمضان قبل الماضي، يعدّ آخر الأعمال التي شارك فيها الزعيم عادل إمام.

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