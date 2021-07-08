تيك توك يبدأ اختبار ميزة الدفع لصانعي المحتوى

بدأت شركة تيك توك في اختبار ميزة Shoutouts التي تُساعد صناع المحتوى على كسب الأموال من حساباتهم في تيك توك.

وتُتيح الميزة الجديدة للمستخدمين الفرصة لطلب مقاطع فيديو خاصةٍ بهم، من صناع المحتوى، ودفع الأموال مقابل هذه الخدمة.

وقال المسؤولون عن التطبيق إنّ الدفع سيتم من خلال العملات النقدية داخل المنصة Conis، التي يتم شراؤها بمقابل مادي حقيقي بهدف استخدامها في الدفع لصانع المحتوى أو تقديم الهدايا لهم.

وأكدّت تيك توك أنّها ستُراجع المقاطع التي سيتم طلبها وإرسالها قبل تسليمها؛ وذلك بهدف منع إرسال المقاطع التي تُخالف شروط الاستخدام.

وقال المسؤولون، عن الميزة، إنّها ظهرت للمستخدمين في الإمارات العربية المتحدة وتركيا، وإنّها ستكون متاحةً لجميع المستخدمين بعد انتهاء الفترة التجريبية.

يُذكر أنّ تيك توك أضافت، في الفترة الماضية، عددًا كبيرًا من الميزات، التي تهدف من خلالها، لجلب مستخدمين جدد للتطبيق.

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