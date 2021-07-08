BMW تطلق مقعد ثوري مناسب لعشاق الألعاب

رفعت شركة BMW الألمانية النقاب عن مقعد ثوري جديد مناسب لعشاق الألعاب أطلقت عليه The Rival Rig.

وعمدت الشركة الألمانية لتصميم المقعد الجديد ليكون مناسباً للاعبين المحترفين، وسيحتوي على وظائف مميزة كالتدليك، والوسادة الهوائية التي تمنح المستخدم راحةً أثناء العمل.

وزودت الشركة الألمانية مقعدها بمشغلات كهروميكانيكية تجعل المقعد يتلاءم مع حركة اللاعب، بالإضافة لمستشعرات وتقنيات ذكاء اصطناعي تعمل على استقراء احتياجات اللاعب، وضمان عدم اضطراره لإجراء أي ضبط بنفسه، حيث سيقوم الكرسي بخفض نفسه تلقائياً في حال زاد المستخدم الضغط على مساند الذراعين.

وسيحتوي المقعد على إضاءة LED التي تستخدم طيف الضوء بالكامل من أجل ضبط الأشياء التي تحدث ضمن اللعبة.

يذكر أنّ الشركة الألمانية لم تكشف عن سعر مقعد الألعاب الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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