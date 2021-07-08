أسباب قصور الغدة الدرقية عند الأطفال وطرق علاجه

أكدّت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين بأنّ قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال يحدث بسبب انخفاض إنتاج هرمونات الغدة الدرقية.

وقالت الرابطة الألمانية إنّ القصور ينقسم لدى الأطفال إلى نوعين الأول خلقي يحدث بسبب عدم نمو الغدة الدرقية بشكل كافي قبل الولادة، أو بسبب نقص اليود خلال الحمل، والثاني مكتسب يحدث بعد الولادة، ويكون بسبب إصابة الطفل بالتهاب الغدة الدرقية المعروف باسم لهاشيموتو، أو بسبب خضوع الطفل لعلاج إشعاعي.

وحددت الرابطة الألمانية أعراض قصور الغدة الدرقية لدى الأطفال بزيادة الوزن غير المبررة، التعب المستمر بدون بذل أي مجهود، الإمساك المستمر، جفاف وخشونة الشعر والبشرة، بالإضافة إلى بطء النمو الجسدي والعقلي للطفل.

وأكدّت الرابطة بأنّ علاج هذا القصور يتم من خلال استخدام العلاج الهرموني البديل.

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