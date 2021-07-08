الدنمارك تشهد تشييد أعلى قلعة من الرمال في العالم

شهدت مدينة بلوخوس الواقعة شمال الدنمارك بناء أعلى قلعة من الرمال في العالم والتي أطلق عليها قلعة كورونا.

ووصل ارتفاع القلعة ل21.16 متراً لتحطم الرقم القياسي السابق الذي سجلته قلعة شيدت في ألمانيا عام 2019 بارتفاعٍ وصل إلى 17.66 متراً.

وقام ببناء هذه القلعة أحد الفنانين المشهورين في الدنمارك، وساعده في بنائها 30 متطوعاً استخدموا 5000 طن من الرمل من أجل بناء القلعة على شكل هرم يوجد في رأسه شكل لفيروس كورونا وهو يلبس تاجاً في إشارة لسيطرة كورونا على العالم.

يذكر أنّ القلعة دعمت بالطين والصمغ لكي تبقى صامدة لأطول فترة ممكنة، ومن المتوقع أن تبقى حتى نهاية فبراير وبداية مارس 2022.

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