اكتشاف ماسة عملاقة جديدة في بوتسوانا

تمكنت شركة Luca ra التي تملك عدّة مناجم للتنقيب عن الألماس في بوتسوانا من اكتشاف ماسة عملاقة جديدة صنفت كثالث أكبر ماسة في العالم.

وقال أحد المسؤولين في الشركة إنّ الحجر اكتشف يوم 12 يونيو الماضي، وبلغ وزنه 1174 قيراط.

وعبّر رئيس الشركة نسيم لاهري عن سعادته بهذا الاكتشاف الذي وصفه بالاكتشاف التاريخي للشركة وللبلاد، وقال إنّ هذا الاكتشاف يعزز مكانة بوتسوانا كدولة رائدة في مجال صناعة الأحجار الكريمة، بعدما رفع عدد الأحجار الضخمة المكتشفة فيها إلى 6 أحجار.

من جانبه عبر موكويتسي ماسيسي رئيس البلاد عن سعادته بهذا الاكتشاف، ووصف هذه اللحظة باللحظة الرائعة والتاريخية.

وكانت بوتسوانا قد شهدت في مطلع يونيو الماضي عثور شركة Debswana على ماسة بوزن 1098 قيراط.

يذكر أنّ أضخم ماسة في العالم هي ماسة كولينان التي عثر عليها عام 1905 في جنوب أفريقيا، والتي يصل وزنها ل3100 قيراط.

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