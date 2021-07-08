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أندريه سكاف الوقوف أمام منى واصف دفعني للقبول بمشهد واحد

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف الفنان السوري أندريه سكاف في لقاءٍ تلفزيوني عن السبب الذي دفعه للقبول بمشهد واحد في الجزء الرابع من مسلسل الهيبة.

وقال إنّ الوقوف أمام الفنانة القديرة منى واصف في ذلك المشهد هو الذي جعله يقبل بهذا الدور الصغير، وأكدّ بأنّه كان سعيداً ومقتنعاً بالمشهد عندما تم عرضه.

وأبدى الفنان السوري إعجابه بمسلسل الهيبة، وسعادته بالمشاركة فيه، وأكدّ بأنّ العمل يحظى بشعبية كبيرة في العالم العربي.

وتطرق الفنان الذي اشتهر بأدواره الكوميدية لمشاركته في أعمال ليست على مستوى عالي، وقال إنّه يشارك فيها ليبقى قريباً من جمهوره، ولكي لا يجلس في المنزل دون عمل، بالإضافة للأسباب المادية التي تفرض عليه المشاركة في بعض الأعمال.

وأكدّ أندريه بأنّه يهتم بتقديم دور جميل يقربه من جمهوره أكثر من اهتمامه بموقع اسمه على شارة المسلسل.

يذكر أنّ أندريه سكاف ظهر في الموسم الرمضاني الماضي في مسلسل الكندوش الذي تلقى انتقادات كبيرة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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