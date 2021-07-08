جورج وسوف يستعد لإحياء حفله الأول في السعودية

كشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن إحياء النجم السوري جورج وسوف لحفل فني يوم 23 يوليو الجاري.

ويعدّ هذا الحفل الأول لسلطان الطرب في المملكة العربية السعودية، وسيقام بحضور جماهيري وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة العامة للترفيه إنّ الحفل سيكون بتنظيم شركة بنش مارك، وبأنّ تذاكره ستطرح على الإنترنت بدءاً من 7 يوليو الجاري.

من جانبه عبر أبو وديع عن سعادته بلقاء عشاقه في السعودية، وقال إنّه سيقدم خلال الحفل باقة من أغانيه الرائعة التي يطلبها عشاقه بشكلٍ دائم.

يذكر أنّ الفنان السوري حقق نجاحاً كبيراً بأغنية ياه عالزمن التي أطلقها منذ مدة على طريقة الفيديو كليب، وبالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.

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