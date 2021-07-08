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جورج وسوف يستعد لإحياء حفله الأول في السعودية

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن إحياء النجم السوري جورج وسوف لحفل فني يوم 23 يوليو الجاري.

ويعدّ هذا الحفل الأول لسلطان الطرب في المملكة العربية السعودية، وسيقام بحضور جماهيري وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الهيئة العامة للترفيه إنّ الحفل سيكون بتنظيم شركة بنش مارك، وبأنّ تذاكره ستطرح على الإنترنت بدءاً من 7 يوليو الجاري.

من جانبه عبر أبو وديع عن سعادته بلقاء عشاقه في السعودية، وقال إنّه سيقدم خلال الحفل باقة من أغانيه الرائعة التي يطلبها عشاقه بشكلٍ دائم.

يذكر أنّ الفنان السوري حقق نجاحاً كبيراً بأغنية ياه عالزمن التي أطلقها منذ مدة على طريقة الفيديو كليب، وبالتعاون مع شركة لايف ستايلز ستوديوز.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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